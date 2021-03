Ed zat om 5 uur in de kappersstoel, drie kwartier later doen ze een biertje

Wachten op privacy instellingen... Ed Kostanje is blij met met z'n nieuwe coupe (foto: Tonnie Vossen). Volgende Vorige vergroot 1/2 330 euro legde Ed Kostanje neer om vandaag als eerste geknipt te worden door kapper Joep Arts in Oss.

330 euro telde Ed Kostanje neer om woensdagochtend direct na de avondklok als eerste geknipt te worden door kapper Joep Arts in Oss. Om vijf uur zat hij in de kappersstoel. Zo'n drie kwartier later was zijn coupe gefikst. Tijd dus voor een biertje, want dat is de traditie in de barbierszaak van Joep.

Sandra Kagie Geschreven door

Dat Ed na een gedwongen pauze van elf weken min of meer een proefkonijn was voor Joep, vond hij geen probleem. "Als het fout gaat, groeit het vanzelf weer aan. Maar het gaat niet fout", gaf hij vol vertrouwen aan toen Joep voor het eerst na de harde lockdown de schaar ter hand nam.

'Bedankt, man'

"Het is wel te zien dat het even geleden is", grapte Ed over zijn coronakapsel. Joep had er aardig wat werk aan. Eerst de klitten eruit en vervolgens de schaar erin. Na drie kwartier zit er een heel andere Ed in de kappersstoel. "Hartstikke bedankt man", zegt hij uit de grond van zijn hart terwijl hij een slok neemt van zijn biertje.

Waarom hij er ruim driehonderd euro voor over had om woensdag de eerste te zijn? "Het is voor een goed doel. En ik wil ook lokale ondernemers steunen. Die hebben het moeilijk genoeg in deze tijd."

