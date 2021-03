Man bedreigt vrouw met mes omdat zij hem 'betoverd' heeft

Archieffoto: Pexels vergroot

Een 19-jarige man uit Breda heeft zijn 37-jarige buurvrouw bedreigd met een mes omdat zij hem 'betoverd had'. Dat meldt de politie woensdag. De man woont in hetzelfde gebouw als de vrouw, in de wijk Doornbos-Linie in Breda.

De man was verward en stond dinsdagochtend vroeg voor de deur van het slachtoffer. Hij was boos omdat de vrouw hem betoverd zou hebben. Met een mes maakte hij stekende bewegingen naar de vrouw.

Schreeuw om hulp

Het slachtoffer schreeuwde vervolgens om hulp en probeerde haar deur dicht te doen. Een andere bewoner van het gebouw hoorde de noodkreet en schoot te hulp.

De verwarde man rende naar buiten, waar hij door de politie werd aangehouden. Eenmaal in de cel bespuugde de verdachte een medewerker van het bureau in het gezicht. De medewerker heeft daar aangifte van gedaan.

