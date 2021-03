Buurt is fel tegen ‘Polenhotel’ voor 700 arbeidsmigranten en stapt naar de rechter

Dini, Yvo, Wil en Hans zijn fel tegen (foto: Tom van den Oetelaar). vergroot

Buurtbewoners zijn fel tegen plannen van de gemeente Tilburg voor een groot 'Polenhotel' aan de Dongenseweg, tegenover de bouwmarkt van Hornbach. Ze spannen een rechtszaak aan om de bouw tegen te houden. Op die plek moeten maar liefst 700 arbeidsmigranten komen te wonen.

In Midden-Brabant werken veel arbeidsmigranten, vooral in de grote distributiecentra. Sinds vorig jaar zoekt de gemeente naar plekken om 3600 tot 5000 arbeidsmigranten te huisvesten.

Wil Renkens geeft de buurtbewoners advies. Volgens hem is de buurt niet tegen de komst van arbeidsmigranten: “Maar deze locatie is veel te klein. Hier kun je geen 700 mensen laten wonen."

Bovendien vindt hij dat de gemeente de buurt niet goed heeft geïnformeerd: “Ze hebben in de vakantie bekendgemaakt dat ze het bestemmingsplan gingen wijzigen. Daar hebben we bezwaar tegen ingediend en dat is natuurlijk afgewezen. Dus nu blijft voor ons niets anders over dan de gang naar de rechter.”

Volgens de gemeente is er intensief overleg geweest met de buurt. Wethouder Wonen Oscar Dusschooten: "Er zijn meerdere bewonersavonden geweest." Dusschooten wijst op de enorme opgave die de gemeente heeft om voor goede huisvesting te zorgen: "Op dit moment leven veel te veel hardwerkende mensen in soms mensonterende toestanden."

"Ik ben het zo, zó zat. Ik voel me zó belazerd.”

Dini Maagdenberg woont al veertig jaar aan de Dongenseweg: “Toen ik hier kwam wonen, was er nog helemaal niks.” Ze heeft een landhuis met een hectare grond erbij. Ze is absoluut niet te spreken over de manier waarop de gemeente te werk is gegaan.

“Door de jaren heen kreeg ik zo vaak de vraag of mensen op mijn grond mochten bouwen. Maar ik mocht niets. Iemand wilde zelfs een Polenhotel bouwen op mijn grond, voor vijftig tot honderd migranten. Van de gemeente mocht het onder geen enkele voorwaarde. Ondertussen ben ik wel ingebouwd door een hoop industrie. Ik ben het zo, zó zat. Ik voel me zó belazerd.”

Het is niet de gemeente Tilburg die gaat bouwen: dat doet projectontwikkelaar Sabes Vastgoed. Sabes belooft zoveel mogelijk rekening te houden met de aanbevelingen van de commissie Roemer, die huisvesting van arbeidsmigranten heeft onderzocht. De kamers worden groter dan is voorgeschreven en er komen ook studio’s voor tweepersoonshuishoudens.

"Kijk eerst eens wat er gebeurt als je vijftig of honderd migranten hier laat wonen."

Yvo Thal woont 300 meter van de plek waar het 'Polenhotel' moet komen. Hij vraagt zich af of zo’n groot gebouw nog wel nodig is: “We weten niet wat de coronacrisis voor effect heeft. Komen ze straks nog wel? Is er wel genoeg werk? Dan heb je hier zo’n groot gebouw staan, wat gaan we daar mee doen? Kijk eerst eens wat er gebeurt als je vijftig of honderd migranten hier laat wonen, hoe de buurt daarop reageert. Dan heb je veel minder weerstand.”

De buurt heeft goede hoop dat de Raad van State de bouw tegenhoudt: “Het lijkt erop dat er fouten zijn gemaakt in de procedure”, zegt Thal. Zolang de rechtszaken lopen, kan er volgens hem niet gebouwd worden. Daarmee hoopt de buurt de bouw in ieder geval voorlopig tegen te kunnen houden.

Wethouder Dusschooten vindt het jammer dat de buurt zo boos is: "Maar de rechter oordeelt uiteindelijk of het wel of niet mag."

Eerste indruk van de huistvesting voor 700 arbeidsmigranten aan de Dongenseweg in Tilburg. (beeld: gemeente Tilburg) vergroot

