Dit willen de politieke partijen met onze boeren

Je kunt er niet omheen: Brabant is een boerenprovincie. Maar liefst 34 miljoen dieren worden binnen de provinciegrenzen professioneel gehouden. Die dieren brengen ook risico's met zich mee, bijvoorbeeld voor de luchtkwaliteit en onze gezondheid. Zouden er minder dieren moeten zijn in onze provincie, en zo ja: hoe gaan we dat doen, als boeren nu al vinden dat ze te weinig verdienen aan hun producten? In Den Haag moeten knopen worden doorgehakt die vergaande gevolgen hebben voor onze boeren.

We mogen half maart weer naar de stembus. Tijdens het Debat van het Zuiden op 13 maart is het milieu en onze leefomgeving een van de belangrijkste thema’s. Wat moet er in Den Haag gebeuren om de Brabanders tevreden te stellen?

De coronacrisis maakt nog maar eens duidelijk hoe belangrijk onze gezondheid is. Dat kan niet los worden gezien van de enorme veestapel in Brabant, nu steeds meer deskundigen wijzen op de gezondheidsrisico’s van leven tussen het vee.

Q-koorts, corona, en nu...?

Tijdens het Debat van het Zuiden van Omroep Brabant voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 ging het vooral over die andere ziekte: Q-koorts. Oost-Brabant was hard getroffen door de ziekte die van dieren op mensen overdraagbaar was, een zogenaamde zoönose.

Inmiddels zijn we vier jaar verder en is daar die nieuwe zoönose: COVID-19. Ook die ziekte raakte Oost-Brabant mokerhard tijdens de eerste golf. En dat is geen toeval, volgens experts. Zo kunnen mensen die Q-koorts hebben gehad extra veel last hebben van corona, en kan de luchtkwaliteit in dit deel van de provincie ook een grote rol spelen.

Minder dieren

Verschillende partijen pleiten voor het inperken van de veestapel om dit soort uitbraken te voorkomen. Want hoewel het aantal boerenbedrijven de laatste tien jaar met een kwart is gedaald, geldt dat niet voor het aantal dieren dat gehouden wordt. Op de bedrijven die er nog wél zijn, worden juist meer beesten gehouden.

Ondanks strengere regelgeving blijft het aantal geiten in Brabant bijvoorbeeld groeien. En onlangs nog won een boer een jarenlang juridisch gevecht: hij mag een stal voor 19.000 varkens neerzetten in Oirschot, vlakbij een natuurgebied.

Eerlijke prijs

Is verduurzamen wel mogelijk als de boeren geen eerlijke prijs voor hun producten krijgen? Tijdens het vorige debat pleitte meerdere partijen voor eerlijke prijzen voor boeren, zodat ze de ruimte hebben om te innoveren. Sommige partijen wilden dat boeren kleinschaliger gaan werken.

Eerder schreven we al over het 'Brabantse verlanglijstje' van politici in de provinciale staten. Dit is wat zij willen van Den Haag:

De meeste partijen willen inkrimping van de veestapel.

Hier zijn de meeste partijen het ook over eens: Er moet meer geld beschikbaar komen voor sanering van de veestapel of er moet betere technologie komen.

Q-koortspatiënten moeten dezelfde aandacht krijgen als coronaslachtoffers.

Er moet een speciaal ministerie komen voor natuur en klimaat.

