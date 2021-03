Feest bij de contactberoepen die weer aan de slag mogen: 'Het is een begin'

Feeststemming bij veel Brabantse ondernemers met contactberoepen die na drie maanden weer open zijn. Al is het op afspraak en mogen er nog maar mondjesmaat maximaal twee klanten tegelijk binnen. Het is een begin, zegt Leo van Leer van tuincentrum Drunen.

Wie een tatoeage wil laten zetten bij Lucky Cat Tattoo in Den Bosch moet geduld hebben. Eén tatoeëerder zit zelfs al tot juli vol. Wie geluk heeft kan op zijn vroegst in april een tatoeage laten zetten. Eigenaar Marlise Meulendijks is dolblij dat ze weer aan de slag mag. Het nietsdoen ging enorm vervelen en ze miste het contact met de klanten enorm.

Ook bij schoonheidssalon M&M in Hoeven zijn ze blij dat ze eindelijk weer open kunnen. De agenda van het bedrijf van moeder en dochter Monique en Manon zit de komende weken al vol. Om toch iets te doen te hebben en wat geld te verdienen ging moeder Monique de afgelopen maanden in de zorg werken. Dochter Manon werkt tijdelijk ook aan de sorteerband bij pakjesbezorger DHL. Dat baantje zegt ze nog niet op, want het is nog onzeker of de zaak nu ook echt definitief open mag blijven.