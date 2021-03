Paardenvirus houdt springruiter Maikel van der Vleuten niet tegen in Qatar

Maikel van der Vleuten met Dana Blue vergroot

Springruiter Maikel van der Vleuten houdt in Doha nauw zicht op zijn paarden waarmee hij meedoet aan de Global Champions Tour. Het nieuws over de uitbraak van het agressieve paardenvirus is daar het gesprek van de dag. De ruiter uit Geldrop zit met zijn paarden al twee weken in een bubbel in Qatar.

Het dodelijke virus werd afgelopen weekend ontdekt bij een topwedstrijd in Valencia. Nu blijkt dat twee Duitse paarden die in Spanje waren ook in Doha zijn en die twee zijn positief getest. Ze waren zondag al uit Valencia vertrokken voordat het nieuws bekend werd. In Qatar stonden ze al in quarantaine.

Van der Vleuten vindt dat het te lang duurde voordat er in Valencia werd ingegrepen. Hij heeft begrepen dat er een paar dagen zaten tussen de eerste ziektegevallen en de bekendmaking dat het om het dodelijke paardenvirus ging. “Ik was er niet bij, maar zover had het niet mogen komen. Het duurde te lang en dan is het niet meer onder controle te houden.” Dat in Europa onder andere Indoor Brabant is afgelast begrijpt hij goed.

Van der Vleuten maakt zich in Qatar nog geen zorgen over het dodelijke paardenvirus omdat alle paarden heel goed in de gaten worden gehouden. “Natuurlijk want zonder paarden zijn we niks.”

"Ik wil graag meedoen, maar niet ten koste van mijn paarden."

Woensdag zijn, behalve de twee Duitse paarden, alle dieren negatief getest. Verder zijn er dagelijks steekproeven en wordt meerdere keren per dag de temperatuur gemeten. Volgens dierenartsen is de kans heel klein dat de paarden in Qatar het virus oplopen.

Van der Vleuten heeft vertrouwen in de artsen in Doha, maar hij volgt ook zijn gevoel. “Ik ken mijn paarden heel goed. Als ze niet anders aanvoelen en de temperatuur is goed, dan is er niets aan de hand. Ik wil graag meedoen, maar niet ten koste van mijn paarden.”

Na de wedstrijd dit weekend reist Van der Vleuten in principe zondag met Kamara van ’t Heike en Dana Blue terug naar Nederland. Uit voorzorg gaat hij zijn wel twee paarden apart zetten.

