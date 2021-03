Jari kon maanden niet rijlessen, maar hij gaat toch op voor zijn examen

Jari nam wat extra rijlessen, om zo goed voorbereid te zijn op zijn examen. vergroot

Sinds december had hij niet meer in de lesauto gezeten. Maar Jari Kors uit Hooge Zwaluwe moet donderdag afrijden. Woensdag, de eerste dag dat het weer mocht, nam hij nog wat extra rijlessen.

"Ik heb vandaag samen met mijn rijinstructeur drie uur in de auto gezeten, twee lessen achter elkaar," vertelt Kors in Brabant Vandaag, het nieuwe tv-programma op Omroep Brabant televisie.

Vanwege de lockdown mocht Jari vanaf december niet meer oefenen. "Mijn tussentijdse toets had ik al voor de lockdown gehaald. Vandaag bij de extra lessen hebben we vooral rondjes door de straat gereden. Goed oefenen met kijken, de auto onder controle houden", zegt Kors, die zich op zijn gemak in de lesauto voelt naast instructeur Jeroen.

Tijdens zijn examen moet Jari het zonder zijn instructeur doen. Vanwege het coronavirus mogen er maar twee mensen in de auto zitten, de cursist en een examinator.

Het is belangrijker dan ooit dat Jari meteen slaagt, volgens het CBR. "We staan voor een enorme uitdaging want er moeten 600.000 examens ingehaald worden", legt Irene Heldens van het CBR uit. Slechts de helft van alle examenkandidaten slaagt volgens haar en dat is zeker nu een probleem.

"Neem extra lessen en kijk met je instructeur of je er echt klaar voor bent. Het is zonde om een gokje bij ons te komen wagen en dat iemand anders daardoor langer moet wachten", zegt de CBR-woordvoerster. Als het aantal geslaagden met tien procent toeneemt, scheelt dat 80.000 examens per jaar.

De instructeur van Jari is ervan overtuigd dat hij donderdag zijn papiertje haalt. "Ik heb er alle vertrouwen in, hij doet het hartstikke goed."

