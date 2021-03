Mats (10) uit Teteringen weggelopen, politie doet dringende oproep naar het jongetje uit te kijken

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De politie in Teteringen is op zoek naar Mats, een jongen van tien. Ze doet een dringende oproep om uit te kijken naar hem. De jongen werd rond half negen afgezet bij de basisschool op de Kriekenstraat. In plaats van naar binnen te gaan, is hij volgens de politie weggelopen.

"De hele familie is aan het zoeken. Zijn ouders zijn erg bezorgd", zo laat de politie weten. Ook militairen in opleiding die in de buurt waren, zijn aan het zoeken naar Mats. "Het is een jongen met een zogeheten 'rugzakje', vandaar dat er haast is om hem te vinden."

Mats is 1,52 meter lang, heeft een slank postuur en blond haar. Hij draagt een zwarte trainingsbroek, bruine schoenen, rode hoody en een legergroene winterjas met capuchon.

De politie laat in haar oproep weten dat de jongen ‘moeilijk contact maakt.’ Ze vraagt mensen die hem zien 112 te bellen.

