Weggelopen Mats (10) uit Teteringen is weer gevonden

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De tienjarige Mats uit Teteringen die donderdagochtend was weggelopen, is rond tien uur gevonden. Eerder die ochtend had de politie een dringende oproep gedaan om uit te kijken naar hem.

De jongen was rond half negen afgezet bij zijn basisschool aan de Kriekenstraat. In plaats van naar binnen te gaan, is hij volgens de politie weggelopen.

"De hele familie is aan het zoeken. Zijn ouders zijn erg bezorgd", zo liet de politie daarop weten. Ook militairen in opleiding die in de buurt waren, zochten naar Mats. Binnen anderhalf uur was hij terecht.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.