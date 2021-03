Kitty wil niet dat de nieuwe N279 dwars door haar kerstbomenbos komt

Wachten op privacy instellingen... De N279, alleen het stuk bij Veghel krijgt twee rijstroken. Volgende Vorige vergroot 1/2 'Kerstbomenvrouwtje" verliest haar bos door nieuwe weg

Een nieuwe weg dreigt een einde te maken aan het levenswerk van het Helmondse ‘kerstbomenvrouwtje’ Kitty Schuurmans. Ze verkoopt al tientallen jaren kerstbomen, taxussen en buxussen. Een nieuwe weg loopt dwars door haar kerstbomenbos en daarom gaat Kitty volgende week naar de Raad van State, die nog 60 andere bezwaren behandelt. “Als die weg hier komt, wordt dat mijn dood." De provincie wil dat de weg in 2024 klaar is.

'Kerstbomenvrouwtje' Kitty Schuurmans in haar kerstbomenbos

In het oosten van Brabant loopt een grote provinciale weg van Noord-Limburg naar Den Bosch. De N279 is een drukke weg, waar nogal eens ongelukken gebeuren. “De weg is belangrijk voor de economische ontwikkeling van de regio”, zegt provinciebestuurder Christophe van der Maat. "Het is onze taak om de veiligheid en die economische ontwikkeling te waarborgen."

En dus is voor de ombouw 265 miljoen euro gereserveerd. Het is momenteel het grootste wegenproject van de provincie in Brabant. Over een lengte van 32 kilometer worden kruisingen en rotondes ongelijkvloers gemaakt. En bij de Helmondse wijk Dierdonk wordt de weg omgeleid.

"De natuur wordt gewoon platgewalst door die weg"

Die omleiding is een groot pijnpunt. Zo gaat hij dwars door het kerstbomenbos van Kitty Schuurmans, door het land van witlofkweker Robert Raijmakers en door de varkenshouderij van Corine van Hout. Het is niet alleen landbouwgrond, maar ook een bosrijk natuurgebied.

Corine van Hout voor haar boerderij

“Er zijn ooit miljoenen geïnvesteerd om de natuur hier mooi te maken,” zegt boerin Corine. “Het werd toen de Parel van Bakel genoemd. Nu hoor je daar niemand meer over. Het wordt gewoon platgewalst door die weg.”

Corine kreeg in 2017 een ambtenaar van de provincie op bezoek. “Die zei: het beste is als je meewerkt, hoe makkelijker het gaat. Nu behandelen ze je als een stuk stront. Ze hebben een belabberd laag bod gedaan om ons uit te kopen. Het was gewoon een belediging. Het inlevingsvermogen is 0,0.”

Witlofkweker Robert Raijmakers op de plek waar de weg over zijn land loopt

De weg heeft ook grote gevolgen voor Robert Raijmakers. “Hij komt dwars over mijn land, vlak achter mijn huis. Ik maak me zorgen over de voedselveiligheid. Wat voor gevolgen heeft die fijnstof op mijn witlof?”, vraagt de kweker zich af, die ook een drukke weg voor zijn huis heeft. “Ik zit er straks tussenin.”

"De weg gaat vollopen, met enorm veel vrachtverkeer.”

De bewoners vinden dat het bestaande traject van de N279 beter aangepast kan worden, maar dat ziet de provincie niet zitten. Die route loopt door het noorden van de stad Helmond en het zal daar drukker worden, voorspelt de provincie.

“Onze berekeningen tot 2030 laten zien dat de weg vol gaat lopen, met enorm veel vrachtverkeer,” zegt Christophe van der Maat. Volgens hem heeft een drukkere N279 in het noorden van Helmond ook gevolgen voor de rest van het verkeer in de stad.

Maar Corine hekelt die verkeersberekeningen. Het zal een flinke discussie opleveren bij de Raad van State, denkt ze. "Die verkeersdrukte is helemaal niet bewezen. Mensen werken meer thuis, er komen elektrische auto's."

"Ik raak ook mijn buren kwijt"

Christophe van der Maat ziet de zittingen bij de Raad van State met vertrouwen tegemoet. “Dit zijn spannende momenten, maar voor andere wegenprojecten moet je ook wel eens terug. Ik vind dat we er nu heel goed in slagen om afspraken te maken met mensen en onteigeningen te voorkomen." Hij herkent zich niet in verhalen over gebrekkige inlevingsvermogen. "Dat is echt nieuw voor mij."

De provincie hoopt dat de weg in 2024 klaar is. Een nachtmerrie voor Kitty, Robert en Corine. Kitty raakt meer kwijt dan alleen haar kerstbomenbos. "Ik verlies ook mijn buren."

