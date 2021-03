Jari is na de lockdown en twee opfrislessen geslaagd voor zijn rijexamen

Jari Kors heeft donderdag zijn rijbewijs gehaald (foto: Jeroen Rullens). vergroot

Jari Kors (17) uit Hooge Zwaluwe is donderdag geslaagd voor zijn rijexamen, nadat hij door de lockdown maandenlang geen rijlessen had kunnen volgen. Voor het examen had hij nog twee opfrislessen. Hij had last van wat gezonde spanning, maar is nu vooral blij: "Ik ga nu mijn rijbewijs aanvragen en dan binnenkort de weg op. Met vrienden naar de McDrive of zo", lacht hij.

Het examen van Jari stond oorspronkelijk gepland op 21 december. Omdat de lockdown een paar dagen later inging, werd zijn examen geannuleerd. Donderdag mocht hij plots wel op examen, maar veel tijd om nog even te oefenen was er niet.

Woensdag, de eerste dag dat het weer mocht, nam hij twee extra rijlessen. "Het viel reuze mee hoe lastig het was. Ik zat er eigenlijk meteen weer in. Soms maakte ik wel wat kleine foutjes, dus dan moest ik even kijken hoe het ook alweer zat. Maar het meeste kon ik nog wel", vertelt Jari.

"Ik wist wat me te wachten stond."

Donderdagochtend om half twaalf was het examen. Jari had lekker geslapen en had er zin in. "Ik wist wat me te wachten stond en ging er een mooie rit van maken." Hij moest het tijdens het examen wel doen zonder zijn instructeur Jeroen Rullens. Vanwege het coronavirus mogen namelijk maar twee mensen in de auto zitten. "Dat maakte het niet extra spannend hoor. Mijn tussentijdse toets moest ik ook al zonder hem doen."

Vlak na het examen vertelt Jari dat het erg goed ging. "Ik kreeg alleen een kleine opmerking. Namelijk dat ik op een bepaalde kruising iets meer overzicht had mogen houden. Maar ik dacht: als die kleine opmerking het enige is, dan kan ik bijna niet gezakt zijn."

"Mijn ouders willen eerst zien of ik alles wel goed kan."

En inderdaad: Jari is met vlag en wimpel geslaagd. "Instructeur Jeroen was trots om dat te horen. Hij was vooral blij dat ik zo blij was. Maar ik ben ook heel blij met hem", vertelt Jari.

Jari is over twee weken achttien, dus tot die tijd moet hij nog rijden onder begeleiding van zijn ouders. "Daarna ga ik zelf de weg op. Mijn ouders willen eerst zien of ik alles wel goed kan en dan mag ik hun auto lenen."

