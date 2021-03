Gerookte eieren moeten Europa veroveren: barbecuesmaak en veel langer vers

Wachten op privacy instellingen... Annegien en Gijsbert Bos maken gerookte eieren (foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige vergroot 1/2 Gerookte eieren uit Brabant moeten Europa veroveren

Tienduizend eieren in een container vol rook. Zo worden in Drunen gerookte eieren gemaakt, ofwel Smoked Eggs. Een uitvinding uit Australië die Annegien en Gijsbert Bos naar Brabant hebben gehaald. Ze zijn zelfs de enige in heel Europa die gerookte eieren mogen maken.

De rookmachine staat in een bedrijfsverzamelgebouw in Drunen. Als je de hal binnenstapt, ruikt alles naar rook. Hier kunnen 100.000 eieren per dag gerookt worden. Zover is het nog lang niet: op dit moment worden er 10.000 Smokked Eggs per maand gemaakt.

"We hebben er even goed over na moeten denken."

Gerookte eieren smaken naar barbecue, het heeft wat weg van bacon. De eieren zijn na het roken nog steeds rauw, waardoor er nog alles mee gemaakt kan worden. "Dus een gekookt ei, een spiegelei en gepocheerd ei kan allemaal", weet Annegien. "Maar ook cake, eiersalade en zelfs ijs kan ermee gemaakt worden."

Het verhaal van Gijsbert en Annegien begon in 2018. De familie Kos in Australië heeft het rookproces ontwikkeld. "Dat zijn vrienden van ons", vertelt Annegien. "We kregen toen de vraag of wij het gerookte ei in Europa op de markt wilden zetten." De twee Brabanders waren niet meteen enthousiast. "We hebben er even goed over na moeten denken want we komen niet uit de ei business."

Maar de interesse was gewekt en begin 2019 ging Gijsbert richting Australië om een kijkje te nemen in de Smoked Egg-fabriek daar. "Hij kwam heel enthousiast terug", vertelt Annegien terwijl ze eieren aan het inpakken is. "We zijn toen thuis gaan testen."

"Onder het klimrek in onze tuin hadden we een proefopstelling gemaakt."

Vrienden, familie en de lokale horecazaken moesten eraan geloven: ze werden proefkonijnen. Maar vooral de kinderen van de familie Bos werden uitgerookt. "Letterlijk, want onder het klimrek in onze tuin hadden we een proefopstelling gemaakt." Dat rookproces duurde toen drie dagen. Maar ondertussen hebben ze een professionele rookmachine en duurt het roken van de eieren zestien uur.

Na dat roken zijn de eieren dus nog altijd rauw. "Door de rook blijven de eieren veel langer houdbaar", vertelt Gijsbert. De rook die gebruikt wordt is niet schadelijk. "De temperaturen zijn zo afgestemd dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen en er is ook nog getest of er geen schadelijke stoffen in het ei komen."

Volgens het moederbedrijf in Australië betekent het rookproces zelfs een enorme verandering voor de voedingsindustrie. Door het roken zijn de eieren zelfs na achttien weken nog zo vers dat het lijkt alsof ze diezelfde dag gelegd zijn.

De eieren moeten Europa gaan veroveren. In Nederland liggen de eieren al onder andere in delicatessezaken en bij de Jumbo Food Markt. En de twee ondernemers zijn ook in gesprek met twee supermarkten in Duitsland, volgens Annegien het belangrijkste 'ei-land'. Zo eten Nederlanders 200 eieren per jaar en Duitsers zo’n 320.

Na zestien uur roken zijn de Smoked Eggs klaar en kunnen ze ingepakt worden (foto: Noël van Hooft)

