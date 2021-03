Wachten op privacy instellingen... De bewoners worden knettergek van het heien de hele dag (foto: Erik Peeters). Volgende Vorige vergroot 1/5 Koppijn door bonkende heimachines en er moeten nog 800 palen de grond in

De bewoners van de Roosendaalse wijk Kalsdonk worden er knettergek van. Sinds kort wordt er geheid voor bouw van logistiek centrum Campus A58 aan de rand van de wijk. De heimachines staan op steenworp afstand van de huizen. Buurtbewoners kampen hierdoor niet alleen met enorme geluidsoverlast. Ze zijn ook bang voor schade aan hun huis.

"Ik vind dit echt te ver gaan. Ik begrijp best dat er geheid moet worden. Maar toch niet van zeven uur 's morgens tot zeven uur 's avonds? Ik werk in ploegendienst en ik moet ook regelmatig nachtdiensten draaien en dan word je hier niet vrolijk van", vertelt een wijkbewoner die moeite heeft om boven het lawaai uit te komen.

"Om zeven uur 's morgens trillen we ons bed uit."

Op het voormalige Philipsterrein in Roosendaal wordt gebouwd aan een van de grootste logistieke centra van Zuidwest-Nederland. Het distributiecentrum wordt ruim 112.000 vierkante meter groot. Omwonenden dienden vorig jaar nog massaal bezwaar in tegen de bouw, omdat ze vrezen voor geluidsoverlast en verkeersproblemen. De bezwarencommissie veegde alles van tafel, waarna de werkzaamheden konden beginnen.

"Dit is niet normaal, zoveel herrie. Om zeven uur 's morgens trillen we ons bed uit. Dit is echt niet vol te houden. Je hoort het geluid door de weerkaatsing ook steeds dubbel. Ik weet niet of ik schade heb maar de gangdeur staat inmiddels te klapperen", zegt een bewoonster van de Zwaanhoefstraat.

"Die scheur zit er sinds ze zijn begonnen met heien."

Elif Byk in de Televisiestraat wijst naar een grote scheur naast haar slaapkamerraam. "Die scheur zit er sinds ze zijn begonnen met heien. We hebben binnen niet zoveel last van het lawaai, maar wel van de trillingen. Ik hoop dat het niet erger wordt."

De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de klachten, maar over schadegevallen is niets bekend op het stadskantoor. "De trillingen zijn door een deskundig bureau berekend en worden voortdurend in de gaten gehouden. Op diverse plaatsen in de woonwijk zijn meters geplaatst en die hebben tot op heden nog geen redenen voor nadere actie gegeven. De normen zijn nog niet overschreden", zegt gemeentewoordvoerder Pieter Thielen.

Mensen die naar het stadskantoor bellen, worden meteen doorverwezen naar de website Bewustebouwers.nl. Thielen: "De gemeente is strikt genomen geen partij, alleen als er overschrijdingen plaatsvinden of gevaar optreedt."

De omwonenden kunnen hun borst natmaken, want er moeten nog zo'n 800 palen de grond in. Daarna moeten er ook nog behoorlijk veel korte paaltjes de grond in voor de draagstructuur voor de vloeren. "Die laatste zullen nauwelijks trilling of geluidshinder geven", aldus Thielen. De heiwerkzaamheden gaan nog zo'n vijf weken duren.

