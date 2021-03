Stroomkast vat vlam na crash automobilist, omgeving tijd lang zonder stroom

Een automobilist reed donderdagnacht een stroomkast uit de grond aan de Biesheuvelweg in Wijk en Aalburg. Dit gebeurde rond kwart voor een.

Volgens een ooggetuige reed de automobilist 'in het zicht van de politie' toen die de macht over het stuur verloor. De stroomkast vatte na de aanrijding vlam. Daardoor kwamen verschillende mensen in de polder zonder stroom te zitten.