Coronanieuws: 794 besmettingen in Brabant, 'kabinet verlengt avondklok'

Honderdduizenden 75- tot 79-jarige thuiswonende Nederlanders krijgen vanaf zaterdag een uitnodiging voor een coronavaccinatie (archieffoto: Tessel Linders).

Ook deze vrijdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Afgelopen etmaal 4727 coronabesmettingen gemeld in heel Nederland

Het aantal besmettingen in Brabant is gestegen van 571 naar 794 afgelopen etmaal.

In de afgelopen 24 uur zijn er drie nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen.

"Nederland betaalt acht grote laboratoria al maanden miljoenen euro's voor veelal onbenutte testcapaciteit", meldt de Volkskrant.

Vanaf komende zaterdag krijgen de eerste 75- tot 79-jarige Nederlanders een uitnodiging voor vaccinatie.

16.53 - Coronavirus verspreidt zich minder snel, reproductiegetal omlaag

Het coronavirus verspreidt zich minder snel onder de bevolking. Het reproductiegetal is vrijdag verlaagd van 1,14 naar 1,04. Bij dat cijfer besmet een groep van 100 patiënten gemiddeld 104 anderen. Bij een getal van 1 blijft de uitbraak redelijk stabiel. Hoe verder het cijfer erboven komt, hoe sneller het virus zich verspreidt. Bij een getal onder de 1 kan de uitbraak langzaam doven.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt voortaan twee keer in de week met het reproductiegetal. Elke dinsdag en vrijdag wordt het cijfer op het coronadashboard van de overheid gezet. Het duurt een paar weken voordat het getal kan worden uitgerekend, het cijfer van vrijdag heeft betrekking op 18 februari. Op 13 februari was het reproductiegetal 1,16, het hoogste niveau sinds begin december.

Het RIVM meldt voortaan ook twee keer in de week hoeveel mensen in Nederland corona hebben en anderen kunnen besmetten. Dat zijn er nu waarschijnlijk ongeveer 93.000. Bij de eerste golf in maart vorig jaar waren dat er waarschijnlijk ongeveer 160.000, net als half oktober en eind december.

16.39 - Kabinet wil 'alles verkennen' om vliegvakanties mogelijk te maken

Na een jaar van vliegbeperkingen, reisadviezen en thuisvakanties, hoopt het kabinet dat Nederlanders deze zomer weer volop op vliegvakantie kunnen, maar wel op een veilige manier. Dat is volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart) niet makkelijk, maar "we zijn alles aan het verkennen om het toch weer mogelijk te maken", vertelt de bewindsvrouw.

"We zijn als kabinet aan het kijken, samen met de reisbranche, hoe je dat op veilige manieren kunt doen", zegt Van Nieuwenhuizen over de vliegvakanties. Er worden proeven voorbereid, zoals nu ook voor evenementen gebeurt. Volgens de minister is een aantal zaken heel belangrijk: "Heel goed monitoren, aan de voorkant testen, na afloop testen, zorgen dat de quarantaine goed wordt nageleefd".

Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om mensen op vakantie te laten gaan onder voorwaarde dat ze het resort op de vakantiebestemming niet verlaten. Dat er weer gevlogen en gereisd kan worden, is volgens Van Nieuwenhuizen van groot belang. "Voor de reisbranche zelf, die het water natuurlijk echt aan de lippen staat, maar ook voor mensen die snakken naar een vakantie." Ze pleit voor nauwe Europese samenwerking op,

16.11 - Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis weer iets gedaald

Voor de derde dag op rij daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, ook al is de afname heel gering. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1911 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er twaalf minder dan op donderdag. Sinds dinsdag is het aantal opgenomen patiënten met 73 gedaald. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1370 patiënten, veertien minder dan op donderdag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg een heel klein beetje, van 539 naar 541.

Dat aantal schommelt al ongeveer een maand tussen de 500 en 550. Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 224 nieuwe corona patiënten opgenomen, tegen 198 op donderdag. In de afgelopen week belandden gemiddeld 213 coronapatiënten per dag op een intensive care of verpleegafdeling. Ook dat gemiddelde is redelijk stabiel, al ongeveer een maand schommelt het aantal opnames rond de 200.

16.09 - AD: Kabinet koerst op verlenging avondklok

De avondklok wordt na half maart verlengd, ook om eventuele andere versoepelingen mogelijk te maken, verwachten ingewijden. Een gedeeltelijke heropening van het hoger onderwijs en iets meer ruimte voor detailhandel lijken het hoogst haalbare. Dat meldt het AD.

Een snelle versoepeling voor terrassen lijkt er dus niet in te zitten. Dit weekeinde hakt het kabinet de knoop door. "Een avondklok drukt minder zwaar dan bepaalde niet-essentiële winkels die dicht zijn", zei minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) vrijdagmiddag na afloop van de ministerraad.

15.40 - Afgelopen etmaal 4727 coronabesmettingen gemeld

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er 4727 nieuwe coronagevallen bij gekomen. Dat is iets boven het gemiddelde, want in de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gemiddeld 4470 gevallen per etmaal. Dat gemiddelde begint de laatste tijd wat stabieler te worden.

In onze provincie zijn 794 besmettingen gemeld het afgelopen etmaal. Gisteren waren dat er 571.

15.08 - Ministerie komt met richtlijn voor ‘restjes’ van vaccins

Er komt een richtlijn voor hoe 'vaccinatierestjes' verdeeld moeten worden. Nu vaccineren prikkers elkaar met overgebleven doses, of ze gaan naar zorgmedewerkers die op de priklocatie aanwezig zijn. Nieuwe regels moeten voorkomen dat er vaccins ongebruikt worden weggegooid. In de richtlijn wordt duidelijk gemaakt wat prikkers moeten doen met de overgebleven doses, en wie daar precies voor in aanmerking komen'.

Het voorschrift verschijnt volgens het ministerie in de ‘nabije toekomst’. Volgens de GGD blijven er dagelijks een handvol overgebleven coronavaccins over per priklocatie.

15.00 - 75-plussers krijgen vanaf zaterdag uitnodiging voor vaccinatie

Bij honderdduizenden 75- tot 79-jarige thuiswonende Nederlanders valt vanaf zaterdag een uitnodiging voor een coronavaccinatie op de deurmat. Het gaat om ongeveer 812.000 mensen, die worden ingeënt met het middel Comirnaty van Pfizer en BioNTech. Voor de prik kunnen ze terecht bij meer dan zestig vaccinatielocaties in het land.

In de afgelopen weken is al begonnen met het inenten van mensen van 80 jaar en ouder die nog zelfstandig wonen. In die groep zijn tot nu toe ongeveer 400.000 mensen gevaccineerd. Enkele honderden van hen hebben ook al een tweede prik gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus.

Coronaminister Hugo de Jonge liet eerder weten dat half maart de twee miljoenste prik gezet moet zijn.

14.16 - Zorgautoriteit: er wordt weer meer geopereerd

Er zijn in vergelijking met vorige week weer meer operaties. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. In vergelijking met een normale situatie zonder corona was deze week 77 procent van de operatiekamers in gebruik. Vorige week was dit nog 72 procent van de normale capaciteit.

14.09 - Bonaire scherpt maatregelen aan

Bonaire scherpt de coronamaatregelen aan om een toename van het aantal besmettingen op het eiland tegen te gaan. Niet-noodzakelijke winkels, sportscholen, casino’s en bioscopen moeten hun deuren tot in ieder geval 20 maart sluiten. Bij restaurants en cafés mag alleen eten worden afgehaald, tot 22.00 uur.

Op Bonaire zijn nu 55 mensen besmet, een week eerder waren dat er nog zestien. De besmettingen leiden tot grotere druk op de gezondheidszorg op het eiland.

14.00 - Tilburg trekt portemonnee voor kunstenaars

De gemeente Tilburg steekt een miljoen euro in de ondersteuning van de kunst in de stad. 750.000 euro gaat naar de makers van kunst, voor wie het werk door corona bijna geheel is stilgevallen. 250.000 euro gaat naar de amateurkunst. Er zijn 100 amateurkunstorganisaties in de stad. Volgens wethouder Marcelle Hendrickx is het belangrijk dat er ook na de coronacrisis nog van kunst en cultuur genoten kan worden. De gemeente heeft het geld hiervoor van het Rijk gekregen.

12.36 - 'Dit voorjaar sneltests op alle universiteiten'

Alle universiteiten en hogescholen kunnen dit voorjaar weer (deels) open met gebruik van sneltesten, denkt onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. Een exacte datum kan de minister niet geven, omdat die volgens haar afhankelijk is van de besmettingscijfers: “We willen dat zo snel mogelijk, zolang het veilig en verantwoord kan.”

12.33 - Fietsenstallingen in binnenstad Den Bosch weer open

De fietsenstallingen in de binnenstad van Den Bosch gaan vanaf komende zaterdag weer open. Door de sluiting van bijna alle winkels en de horeca waren de fietsenstalling aan de Kerkstraat en het Burgemeester Loeffplein vanaf half december dicht. Door de heropening van kapsalons en de winkels ziet de gemeente Den Bosch het weer drukker worden.

11.31 - Aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen stijgt licht

In de Brabantse ziekenhuizen liggen op dit moment 300 mensen met corona. Dat is iets meer dan donderdag, toen er 297 mensen met covid in het ziekenhuis lagen. De afgelopen 24 uur zijn er 33 mensen ontslagen uit de Brabantse ziekenhuizen, vijf mensen zijn overleden.

11.24 - Viruswaarheid verliest kort geding over vaccinaties

Actiegroep Viruswaarheid heeft het kort geding tegen de Nederlandse staat over het vaccinatiebeleid verloren. De actiegroep eiste rectificatie van de Staat over ‘onjuiste en onvolledige en daardoor onrechtmatige berichtgeving aan de Nederlandse burger’ op het gebied van Covid-vaccinaties. Ook wilde de actiegroep dat de voorlichtingscampagnes worden gestaakt. De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag alle vorderingen afgewezen.

Volgens de rechter heeft de Staat een ‘grote vrijheid’ om zoveel mogelijk mensen over te halen zich te laten vaccineren. Dat de positieve kanten van vaccinatie in de campagne worden benadrukt, mag volgens de rechtbank gewoon.

11.17 - Mogelijk één coronabesmetting bij voetbalwedstrijd met publiek

Tijdens de voetbalwedstrijd tussen NEC en De Graafschap op 21 februari is mogelijk één supporter besmet geraakt met het coronavirus. Tijdens de wedstrijd waren als proef meer dan 1100 voetbalsupporters aanwezig. De besmette supporter zat tijdens de wedstrijd op een vooraf aangewezen vaste zitplaats op de tribune. Tijdens de wedstrijd had de supporter een mondkapje op.

Twee andere supporters testten ook positief, maar zij zijn volgens de organisatie van Fieldlab niet besmet geraakt tijdens het duel. De twee fans hadden recent Covid-19 gehad en droegen daarom nog resten van het coronavirus bij zich. Zo'n 82 procent van de 1153 NEC-fans heeft zich uiterlijk vijf dagen na afloop van de wedstrijd laten testen op de speciaal daarvoor aangewezen testlocatie nabij het stadion.

11.00 - Kabinet: 'Sterftecijfers lichtpuntje, versoepelingen onverantwoord'

Het kabinet noemt de nieuwste sterftecijfers van het CBS 'een lichtpuntje', maar het is volgens coronaminister Hugo de Jonge onverantwoord om te versoepelen: "Dan liggen de ziekenhuizen binnen no-time weer vol, niet met de oudste ouderen maar wel met de rest van Nederland." Zowel bij 80-plussers als bijvoorbeeld verpleeghuisbewoners is het aantal sterfgevallen nu lager dan normaal. Het RIVM meldde eerder al dat het aantal besmettingen onder verpleeghuisbewoners daalt en ziet dat als een effect van de vaccinatiecampagne.

Komende maandag geeft het demissionaire kabinet een nieuwe persconferentie. Premier Mark Rutte liet eerder deze week al doorschemeren dat Nederlanders niet hoeven te hopen op nieuwe versoepelingen.

10.03 - 'Duitse leger stelt coronavaccinatie verplicht'

Het Duitse leger verplicht medewerkers zich in te laten enten tegen het coronavirus. Dat meldt de krant Bild. In december werd al bekendgemaakt dat legermedewerkers die een vaccinatie weigeren een straf boven het hoofd hangt. In het Duitse leger kunnen medewerkers verplicht worden gesteld om ingeënt te worden tegen besmettelijke ziektes, zoals kinkhoest en tetanus, daar lijkt het coronavirus dus aan te worden toegevoegd.

06.57 - 'Meijelse huisarts laat patiënt nog steeds tekenen voor vaccin'

De Meijelse huisarts Rob Elens laat nog steeds patiënten die zich tegen corona willen laten vaccineren een verklaring ondertekenen. Dat is te lezen in het ED. Vorige week kwam Elens in opspraak omdat hij weigerde patiënten tegen corona te vaccineren die een brief van hem met informed consent niet tekenden. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg mogen artsen geen extra voorwaarden stellen aan het toedienen van vaccinaties.

05.25 - Nederland betaalt dubbel voor analyse coronatests

Nederland betaalt acht grote laboratoria al maanden miljoenen euro's voor veelal onbenutte testcapaciteit. Tegelijkertijd worden er duizenden tests per dag naar andere, kleinere labs gestuurd waarvoor nog eens apart moet worden afgerekend: zo'n 65 euro per test. Dat is te lezen in de Volkskrant, die een inventarisatie deed.

01.54 - Tientallen miljoenen sneltests verzamelen stof in de opslag

Het ministerie heeft zeker 26 miljoen sneltests op voorraad, en wekelijks komen er miljoenen tests bij. Dit blijkt uit rondgang van Trouw. Maar zo massaal als ze worden gekocht, worden sneltests nog niet gebruikt. De tests moeten volgens de ministeries van VWS en onderwijs zorgvuldig worden ingezet. Daarom zijn er eerst testpilots op allerlei scholen. De resultaten hiervan laten in de meeste gevallen nog maanden op zich wachten. Onderwijsbonden reageren boos.

00.01 - Psychische klachten stegen amper in 2020, wel in vierde kwartaal

De groep mensen die veel last heeft van psychische klachten is in het coronajaar 2020 amper gegroeid. Wel was in het vierde kwartaal een lichte stijging te zien. zo meldt het CBS. Over heel 2020 was gemiddeld genomen twaalf procent van de Nederlanders naar eigen zeggen psychisch ongezond. Dat is vergelijkbaar met voorgaande vier jaren. In het vierde kwartaal was wel een toename te zien naar 12,5 procent, iets meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

00.01 - Sterfte lager dan normaal, mogelijk door coronavaccins

Het aantal sterfgevallen lag vorige week voor het eerst sinds half september lager dan het aantal dat normaal is voor de tijd van het jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vermoedelijk komt dit doordat steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, al is daar nog geen bewijs voor. Vorige week overleden zo'n 3200 mensen, driehonderd minder dan een week eerder en tweehonderd minder dan normaal is voor de tijd van het jaar.

23.06 - 'Mark Rutte en andere lijsttrekkers zijn 'lockdownverslaafd'

D66-fractievoorzitter Rob Jetten, nummer twee op de lijst voor de verkiezingen, vindt dat premier Mark Rutte vastzit aan een 'lockdownverslaving'. Datzelfde geldt volgens hem voor de andere partijleiders die zich fel keren tegen het plan van D66 om een 'vaccinatiebewijs' in te voeren, waarmee geprikte mensen meer vrijheden moeten krijgen. dat zei Jetten in het tv-programma Jinek.

