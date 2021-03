Coronanieuws: sterfte lager dan normaal, vermoedelijk door coronavaccins

Een vaccinatie (foto: ANP 2019/Sem van der Wal). vergroot

Ook deze vrijdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het aantal sterfgevallen lag vorige week voor het eerst sinds half september lager dan het aantal dat normaal is voor de tijd van het jaar, meldt het CBS.

"Nederland betaalt acht grote laboratoria al maanden miljoenen euro's voor veelal onbenutte testcapaciteit", meldt de Volkskrant.

06.57 - 'Meijelse huisarts laat patiënt nog steeds tekenen voor vaccin'

De Meijelse huisarts Rob Elens laat nog steeds patiënten die zich tegen corona willen laten vaccineren een verklaring ondertekenen. Dat is te lezen in het ED. Vorige week kwam Elens in opspraak omdat hij weigerde patiënten tegen corona te vaccineren die een brief van hem met informed consent niet tekenden. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg mogen artsen geen extra voorwaarden stellen aan het toedienen van vaccinaties.

05.25 - Nederland betaalt dubbel voor analyse coronatests

Nederland betaalt acht grote laboratoria al maanden miljoenen euro's voor veelal onbenutte testcapaciteit. Tegelijkertijd worden er duizenden tests per dag naar andere, kleinere labs gestuurd waarvoor nog eens apart moet worden afgerekend: zo'n 65 euro per test. Dat is te lezen in de Volkskrant, die een inventarisatie deed.

01.54 - Tientallen miljoenen sneltests verzamelen stof in de opslag

Het ministerie heeft zeker 26 miljoen sneltests op voorraad, en wekelijks komen er miljoenen tests bij. Dit blijkt uit rondgang van Trouw. Maar zo massaal als ze worden gekocht, worden sneltests nog niet gebruikt. De tests moeten volgens de ministeries van VWS en onderwijs zorgvuldig worden ingezet. Daarom zijn er eerst testpilots op allerlei scholen. De resultaten hiervan laten in de meeste gevallen nog maanden op zich wachten. Onderwijsbonden reageren boos.

00.01 - Psychische klachten stegen amper in 2020, wel in vierde kwartaal

De groep mensen die veel last heeft van psychische klachten is in het coronajaar 2020 amper gegroeid. Wel was in het vierde kwartaal een lichte stijging te zien. zo meldt het CBS. Over heel 2020 was gemiddeld genomen twaalf procent van de Nederlanders naar eigen zeggen psychisch ongezond. Dat is vergelijkbaar met voorgaande vier jaren. In het vierde kwartaal was wel een toename te zien naar 12,5 procent, iets meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

00.01 - Sterfte lager dan normaal, mogelijk door coronavaccins

Het aantal sterfgevallen lag vorige week voor het eerst sinds half september lager dan het aantal dat normaal is voor de tijd van het jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vermoedelijk komt dit doordat steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, al is daar nog geen bewijs voor. Vorige week overleden zo'n 3200 mensen, driehonderd minder dan een week eerder en tweehonderd minder dan normaal is voor de tijd van het jaar.

23.06 - 'Mark Rutte en andere lijsttrekkers zijn 'lockdownverslaafd'

D66-fractievoorzitter Rob Jetten, nummer twee op de lijst voor de verkiezingen, vindt dat premier Mark Rutte vastzit aan een 'lockdownverslaving'. Datzelfde geldt volgens hem voor de andere partijleiders die zich fel keren tegen het plan van D66 om een 'vaccinatiebewijs' in te voeren, waarmee geprikte mensen meer vrijheden moeten krijgen. dat zei Jetten in het tv-programma Jinek.

