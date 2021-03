Michael van Gerwen zoekt juiste pijlen, maar: ‘Ik blijf de te kloppen man'

Deze week zijn de ogen tijdens het UK Open massaal gericht op Michael van Gerwen uit Vlijmen. Vorig jaar won Van Gerwen het dartstoernooi nog, na een 11-9 zege op Gerwyn Price, maar dat was zijn laatste grote toernooizege. Hervindt hij zijn topvorm? En met welke pijlen gaat hij eigenlijk gooien? "Ik ben nog steeds de te kloppen man", zegt hij.

Het WK darts eindigde begin dit jaar voor hem in de kwartfinale. Tijdens de Masters, het eerstvolgende grote toernooi eind januari, strandde hij zelfs al in de eerste ronde. Dat zijn we niet gewend van Van Gerwen, die jaren achter elkaar de prijzen aaneenreeg. Hij verloor ook zijn eerste plaats op de wereldranglijst aan Price.

Mentaal aspect

Toch wil hij zijn nederlagen niet wijten aan het wisselen van darts. "Het veranderen van pijltjes is nooit makkelijk, anders zouden we wel continu met nieuwe sets spelen op tv. Het is een mentaal aspect waarmee ik moet omgaan. Het beste medicijn is het winnen van wedstrijden en titels. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan."