Groenteboer trakteert op gratis broccoli bij zingen songfestivallied

'You are my broccoli.' (Archieffoto: Liz West/Flickr) vergroot

Het nieuwe nummer waarmee Jeangu Macrooy ons land vertegenwoordigt bij het Eurovisie Songfestival, lijkt een rechtstreeks ode aan de broccoli. Meteen nadat het liedje 'Birth of a new age' voor het eerst te horen was, vroeg het publiek zich massaal af: zingt hij nou iets over broccoli? Groenteboer Ton Kanters is blij en zet de groente vandaag stevig in het zonnetje.

'Birth of a new age' wordt voor het grootste gedeelte in het Engels gezongen, maar er zitten ook zinnen in het Sranantongo in, een taal die veel in Suriname wordt gesproken. De zin ‘Yu no man broko mi’ leverde behoorlijk wat verwarring op en werd al snel gebombardeerd tot typische Mama Appelsap: een liedje waarvan je denkt Nederlandse teksten in te ontdekken. Ook op Twitter regende het reacties.

'You are my broccoli, you are my broccoli."

Ton Kanters heeft twee winkels met groente en fruit in Schijndel en Vught. Hij hoorde het meteen toen de nieuwe inzending voor het Eurovisie Songfestival voorbij kwam: 'You are my broccoli, you are my broccoli.'

"Gisteravond gingen bij ons meteen alle alarmbellen af", vertelde hij vrijdagmorgen in het Omroep Brabant radioprogramma Wakker!. "We gaan hier ook op inspelen door de broccoli vandaag in de reclame te doen. Foto van Jeangu Macrooy erbij, succes gegarandeerd!"

"Betere reclame voor de broccoli kunnen we ons niet wensen."

Klanten die vandaag zijn winkels binnenstappen en het refreintje mee kunnen zingen, krijgen zelfs gratis een broccoli mee. "Betere reclame voor de groente kunnen we ons niet wensen, zegt Kanters. "En het is ook nog eens enorm gezond en volop verkrijgbaar in deze tijd van het jaar."

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.