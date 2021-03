Eikenprocessierups overleeft winterkou, maar heeft wel een nieuwe vijand

Eikenprocessierupsen (foto: Alex Ennerman). vergroot

De eikenprocessierups heeft het strenge winterweer van vorige maand goed overleefd. Het is niet te verwachten dat de eitjes door de kou zullen afsterven. Wel hebben ze een nieuwe natuurlijke vijand in de vorm een sluipwesp. Dat maakt het Kenniscentrum Eikenprocessierups in Mill vrijdag bekend.

Waarschijnlijk komen de eitjes in de eerste helft van april uit. De brandhaartjes van de rupsen zorgen voor vervelende jeuk als ze de huid raken. Vorig jaar werd ongeveer een derde van de eikenbomen besmet. Dat was veel minder dan het jaar ervoor, toen de helft van de bomen besmet werd.

Hoeveel last we deze zomer krijgen van de rups is nog niet te zeggen. De vorstperiode in februari lijkt geen invloed te hebben op de ontwikkeling van het diertje. Het kenniscentrum controleerde de eitjes in verschillende regio's. De eikenprocessierupsen maken het goed in hun eipakketjes, zo blijkt.

Natuurlijke vijand erbij

Tijdens de jaarlijkse controle werden voor het eerst geparasiteerde eitjes gevonden, een unieke ontdekking voor Nederland. In deze eitjes groeit geen processierups maar een sluipwesp. Rups-parasieten waren al wel bekend, maar ei-parasieten nog niet, vertelt Silvia Hellingman, die de ontdekking deed.

Om welke soort sluipwesp het gaat is nog niet bekend. De geparasiteerde eitjes zijn verzameld in een natuurgebied met heidevelden, zandverstuivingen en vennen.

Het is overigens niet de verwachting dat de sluipwesp een al te grote rol zal gaan spelen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Een natuurlijke vijand roeit namelijk nooit zijn eigen voedselbron uit, stellen biologen op de website Nature Today.

