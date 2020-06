Wat helpt tegen eikenprocessierupsen en wat niet? Een overzicht

Processierupsennest tegen een nestkastje (foto: Max Moonen)

Nieuw is het beestje niet, maar sinds 2019 hebben we er in Brabant weer volop mee te maken: de eikenprocessierups. De haartjes van de rups kunnen een enorme jeuk veroorzaken. In de strijd tegen het beestje worden door gemeenten allerlei middelen ingezet. Sommige werken, heel veel ook niet. Een overzicht.

Rupsenvallen

In maart van dit jaar, als een nieuwe golf van overlast door de eikenprocessierups voor de deur staat, schaft de gemeente Breda 500 stuks van een bijzonder, nieuw product aan: rupsenvallen.

Deze zakken die om de boomstammen hangen zijn omstreden. Het Kennisplatform Processierups waarschuwde er eind 2019 al voor omdat eikenprocessierupsen volgens hen nauwelijks de zak in wandelen om eitjes te leggen, zoals de bedoeling van de val is.

Bewijs dat de vallen werken is er nog niet. NRC meldde dat Breda 24.500 euro heeft betaald voor de vallen. Op haar website laat de gemeente weten geen nieuwe vallen meer te plaatsen.

Folie

Een andere truc die vaak toegepast wordt is direct zichtbaar op plekken waar de eikenprocessierups vaak voorkomt. Boomstammen worden gepakt met plastic folie.

In april meldt de gemeente Oosterhout dat deze vaak toegepaste techniek geen goed idee is. Het geeft gedoe voor de bestrijders die het plastic eerst moeten verwijderen voordat ze nesten kunnen wegzuigen. Andere gemeenten zeggen dat rupsen juist gestrest raken van het plastic waardoor ze sneller haartjes verliezen die de jeuk veroorzaken.

Vertimec

In onder andere Son en Breugel werd druk gewerkt met een nieuw bestrijdingsmiddel. Bomen werden geïnjecteerd met Vertimec.

Deze methode wordt in april echter verboden, omdat het naast de eikenprocessierups ook andere rupsen en vogels doodt. Het middel is erger dan de kwaal...

XenTari

Een ander middel kan eveneens op veel kritiek van natuurliefhebbers rekenen. Het biologische middel XenTari wordt onder andere in de gemeente Dongen ingezet.

Het nadeel van XenTari is vergelijkbaar met dat van Vertimec: het spul zou alle rupsen die in de eik leven ook doden. Toch blijft het besproeien van eiken met XenTari of een ander (biologisch) middel een populaire techniek in de strijd tegen de jeukrups.

Vliegen

Ook wordt er in Dongen geëxperimenteerd met een bijzondere, luguber klinkende methode: vliegen die een eitje op de eikenprocessierups leggen, waardoor de rups 'van binnenuit wordt opgevreten'.

Wegzuigen

In Tilburg bleek dit toch niet afdoende, want daar worden woensdag de rupsennesten in het Reeshofpark massaal weggezogen. Ook Breda gebruikt deze methode.

Andere methodes

Gemeenten adviseren ook nog andere methodes om van de vervelende beestjes af te komen:

Grondnesten onschadelijk maken met heet water.

Een ander soort rupsenvallen: plastic bakjes in de bomen die de rupsen moeten lokken.

Nestkastjes ophangen in de buurt van een eik, vogels eten de rupsen.

Vleermuiskasten ophangen, ook vleermuizen eten de rupsen graag.

De kans dat we snel van de rups af zijn lijkt klein, want met de steeds zachtere winters en warme zomers zijn de omstandigheden voor het dier optimaal.