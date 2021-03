Politie opent ook de jacht op de Bossche nieuwjaarsrelschoppers

Tijdens de rellen werden in de Graafsewijk in Den Bosch onder meer twee auto’s in brand gestoken(foto: Bart Meesters). vergroot

De politie opent de jacht op relschoppers die tijdens de nieuwjaarsnacht vernielingen pleegden in de Graafsewijk in Den Bosch. Ze komen op 15 maart herkenbaar in beeld bij Bureau Brabant.

Tijdens de rellen werden twee auto’s in brand gestoken, vernielingen gepleegd en zwaar vuurwerk afgestoken. Drie relschoppers staan nu onherkenbaar gemaakt op de website van de politie. Ze krijgen tot maandag 15 maart de tijd om zich te melden. Melden ze zich niet, dan komen ze herkenbaar in beeld in het opsporingsprogramma, waarschuwt de politie.

Ook mensen die een verdachte herkennen, worden opgeroepen dat te melden bij de politie. Dat kan via de tiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

De relschoppers zijn nu nog onherkenbaar, maar komen op maandag 15 maart zonder balkje op tv (foto: politie). vergroot

