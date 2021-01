'Het leek wel oorlog', buurtbewoonster schrikt van onrustige jaarwisseling in Den Bosch

Het was een onrustige oudejaarsavond en -nacht in Den Bosch (foto: Bart Meesters). vergroot

Ronduit akelig vond ze het, de onrust voor haar huis in de Graafsewijk in Den Bosch donderdagavond en -nacht. Er waren meerdere opstootjes in de buurt, er werd met zwaar vuurwerk naar voorbijgangers gegooid en ook agenten werden bekogeld met vuurwerk.

"Er stonden hier tegenover denk ik zo'n dertig tot veertig man", vertelt de vrouw. "Continu werd er door hen vuurwerk gegooid naar auto's. Er gingen echt bommen af, het leek wel oorlog."

Wachten op privacy instellingen...

Siervuurwerk

De situatie werd dusdanig eng dat ze besloot 112 te bellen. "Op een gegeven moment werd het vuurwerk werkelijk overal naartoe gegooid. Je voelde echt de ramen trillen."

Ze benadrukt dat ze niet standaard iets tegen vuurwerk heeft. "Siervuurwerk kan ik nog wel waarderen, dat ziet er nog mooi uit. Maar dit waren echt bommen die afgingen, ook op auto's. Een auto vloog in brand en niemand kon wat doen." Al met al dus geen fijn begin van het nieuwe jaar. "Nee, voor niemand hier, denk ik."

Veiligheidsrisicogebied

Vanwege de ongeregeldheden in de Graafsewijk besloot burgemeester Jack Mikkers de buurt uit te roepen tot veiligheidsrisicogebied. Dit geeft de politie de mogelijkheid om preventief te fouilleren en voertuigen te controleren, evenals de toegangswegen naar dit gebied. De maatregel geldt tot vijf uur zaterdagmiddag.

Wachten op privacy instellingen...

Het veiligheidsrisicogebied bestaat uit de omgeving van de Stadionlaan, de omgeving van de Victorialaan, de Graafseweg, de pastoor Van Thiellaan, de Vincent van Goghlaan, de waterweg AA tot aan de brug bij de Jan de Barlaan, de Jan Schöfferlaan, de Mgr. Diepenstraat en de Aartshertogenlaan.

'Dit gedrag past echt niet in onze samenleving'

Burgemeester Jack Mikkers vindt het 'onacceptabel' hoe deze mensen zich misdroegen en onrust, overlast en vernielingen veroorzaakten. "Beste mensen, besef nou eens dat dit gedrag echt niet past in onze samenleving. Nooit, maar zeker niet in deze coronacrisis!”

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.