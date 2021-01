Gespannen sfeer in Den Bosch: agenten bekogeld met vuurwerk en auto in brand gestoken

Wachten op privacy instellingen... In de Graafsewijk hangt een gespannen sfeer (foto: Bart Meesters / SQ Vision). Foto: Bart Meesters / SQ Vision Foto: Bart Meesters / SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/4 Overlast door jongeren in Den Bosch

Een grote groep jongeren heeft donderdagavond in Den Bosch politieagenten bekogeld met vuurwerk. Het was heel onstuimig in de Graafsewijk: zo is er een auto in brand gestoken en er waren meerdere opstootjes. Vooralsnog is er niemand opgepakt.

De politie en de ME zijn donderdag aan het begin van de avond groots uitgerukt vanwege de tientallen jongeren die op straat rondlopen in de buurt. Volgens een ooggetuige hing er een zeer gespannen sfeer. Zeker vijftig jongeren liepen rond en staken zwaar vuurwerk af.

Agenten kwamen massaal ter plekke maar grepen niet direct in. Ook de ME bleef op de achtergrond. Een politiehelikopter hing enige tijd in de lucht.

Auto in brand gestoken

De in brand gestoken auto lag op zijn kant op de Graafseweg in Den Bosch. Op beelden die online staan is te zien hoe een groep mensen de auto op zijn kant duwt. Vervolgens wordt de auto in brand gestoken. Daarna wordt ook zwaar vuurwerk op de auto gegooid.

De auto is uitgebrand. De brandweer is wel opgeroepen, maar is daar niet direct ter plaatse gekomen.

De in brand gestoken auto in Den Bosch (privéfoto). vergroot

Relschoppers op beeld vastgelegd

Meerdere relschoppers zijn op beeld vastgelegd en kunnen ook later 'buiten heterdaad' nog worden opgepakt, meldt de politie. Vergrijpen tegen hulpverleners worden in de regel twee keer zwaarder bestraft dan wanneer het gericht is tegen een niet-hulpverlener.

De in brand gestoken auto van een afstandje (privéfoto). vergroot

Tip ons!

