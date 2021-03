Guus Meeuwis gaat optreden met digitale band The Streamers: 'Dit is super'

The Streamers met Kraantje Pappie, Guus Meeuwis en manager Frank Lammers. vergroot

Guus Meeuwis is samen met tal van andere artiesten een nieuwe band begonnen: The Streamers. Niemand minder dan Frank Lammers is de manager. In een tijd waardoor door de coronacrisis al maanden geen concerten meer mogelijk zijn, gaan The Streamers digitaal optreden. Diggy Dex, VanVelzen, Nick & Simon, Maan, Typhoon en Davina Michelle doen ook mee aan 'de grootste band van Nederland'.

Het idee van The Streamers ontstond na de digitale editie van De Vrienden van Amstel Live in januari. "We zijn gaan rondbellen en binnen vijf minuten was iedereen enthousiast en aan boord", zegt bandleider Guus Meeuwis. Het is volgens hem de enige band ter wereld die nooit live zal optreden voor publiek.

De artiesten moesten auditie doen bij Guus, Frank Lammers en Kraantje Pappie. Ook Thomas Acda verscheen voor de drie mannen. En hij was best zenuwachtig. "Die drie meter die ik nu moest lopen, voelde ik meteen aan m'n sluitspier." Gelukkig verloste het drietal hem snel uit zijn lijden met een druk op de groene knop.

In de video zie je de auditie van Thomas Acda:

Wachten op privacy instellingen...

Het debuut staat gepland op 20 maart in theater Carré in Amsterdam. Het concert is gratis en alle bandledentreden belangeloos op.

"We hopen dat aan het einde van de avond de banken bij mensen thuis opzij zijn geschoven."

"We hopen dat aan het einde van de avond de banken bij mensen thuis opzij zijn geschoven. Dat er veel gezang en gejoel is en dat iedereen een heel leuke avond heeft", zegt evenementenorganisator Machiel Hofman van Tribe Company.

De liedjes die The Streamers gaan spelen, kunnen van alles zijn: eigen werk, elkaars werk, nieuw materiaal en bekende covers. "Het leuke is dat alles kan", zegt Guus.

Fans kunnen een zelfgekozen bedrag achterlaten in de fooienpot voor de organisatie. Partner ING neemt de kosten voor de huur van het theater, licht en geluid voor zijn rekening.

"Het is de beste vervanger voor het echte werk."

Guus: "Ik ga niet zeggen dat het een goede vervanger is voor het echte werk, want dat is het niet. Maar het is wel de beste vervanger voor het echte werk. Het heeft geen zin om dingen met elkaar te vergelijken die nauwelijks met elkaar te vergelijken zijn. Maar wat je wel kunt doen, is kijken naar wat er nu kan en mag. Dit is super en hier kunnen we voorlopig wel mee door."

Guus, Frank en Kraantje doen een promo:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.