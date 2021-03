Red Team: vaccineren heeft effect, maar verwacht nog geen versoepelingen

Archieffoto: ANP vergroot

Voor het eerst sinds eind september is het aantal sterfgevallen lager dan verwacht. Vooral onder 80-plussers en in zorginstellingen overleden minder mensen, vermoedelijk doordat deze groepen grotendeels gevaccineerd zijn. Positief, maar we zijn er nog lang niet, stelt Marino van Zelst van het Red Team, een club onafhankelijke deskundigen. Hij verwacht dan ook niet dat het kabinet maandag de lockdownmaatregelen flink versoepelt.

"Als je het aantal besmettingen uitsplitst, dan zie je dat bij de mensen boven de 80 het aantal besmettingen steeds verder zakt", zegt Van Zelst. "We zien dat ook bij de bewoners van zorginstellingen, dat aantal keldert echt."

"Als je morgen alles loslaat, gaan er ook weer meer mensen overlijden."

Die daling heeft volgens hem ingezet toen we serieus zijn begonnen met vaccineren. "Alles wijst er dan ook op dat de vaccinaties echt helpen. Ik verwacht dan ook dat het aantal sterfgevallen de komende tijd steeds verder zal afnemen, tenminste: als alles verder gelijk blijft. En dat is tricky. Want momenteel houden we met de lockdownmaatregelen de situatie best onder controle. Maar als je morgen alles loslaat, dan schiet het aantal besmettingen zo omhoog dat er ook weer meer mensen overlijden."

Er is dus nog geen reden om te juichen, stelt Van Zelst. "In de leeftijdscategorie jonger dan 50 zien we juist een stijging van het aantal besmettingen. Hoe jonger de groep, hoe slechter het gaat."

"Het blijft spannend."

Ook de druk op de zorg blijft een heikel punt. "De mensen die gevaccineerd zijn, 80-plussers, zie je niet zo snel op de intensive care. Op de ic liggen is heel zwaar en dat heeft voor die leeftijdsgroep vaak geen positief effect. Dus als je nu versoepelingen zou doorvoeren, leidt dat uiteindelijk tot meer ziekenhuisopnames onder mensen die nog niet zijn gevaccineerd."

Van Zelst verwacht dan ook niet dat het kabinet maandag veel coronaversoepelingen zal aankondigen. "Die ziekenhuizen liggen nog altijd vol en de druk op de zorg is nog steeds erg hoog. In Noord-Holland zien we momenteel dat ze de reguliere zorg weer stevig aan het afschalen zijn. Als dat in de andere regio's ook nodig is, kan het weer helemaal de verkeerde kant opgaan. Het blijft spannend."

