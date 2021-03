Homo's beroofd en met honkbalknuppels geslagen: 'Hoe verknipt moet je zijn'

De verdachten werden in Cromvoirt opgepakt door een arrestatieteam. (Archieffoto) vergroot

Twee mannen (19 en 20) stonden vrijdag voor de rechter omdat ze via de homo-datingapp Grindr afspraken zouden hebben gemaakt met mannen om ze met geweld te beroven. Een van de slachtoffers sprak hen aan in de rechtszaal: “Dat je dit één keer doet is belachelijk. Dat je dit bij acht mensen durft te doen, vind ik verbazingwekkend.”

Bij acht verschillende mannen liep de date anders dan gepland. Ze hadden niet afgesproken met 'Milan', 'Tim' of 'Daan', maar met Raymond D. uit Loon op Zand en Sem R. uit Kaatsheuvel. De overvallers dwongen de slachtoffers om hun telefoon, pinpas en codes af te geven.

Het geweld dat ze gebruikten, werd steeds extremer. Zo vertelde een van de slachtoffers dat hij was geslagen met een honkbalknuppel. Twee anderen werd vastgebonden met tape en in de achterbak van hun eigen auto gegooid.

“Ik was bang dat dit de laatste minuten van mijn leven zouden zijn.”

Eén slachtoffer vertelde vrijdag dat de overval zijn leven compleet heeft veranderd. Hij kende zijn overvallers niet en had geen idee waar ze toe in staat waren. “Ik had nooit kunnen denken dat mensen dit anderen aan kunnen doen”, blikt hij terug. “Ik was bang dat dit de laatste minuten van mijn leven zouden zijn.”

Eén man is zo getraumatiseerd, dat hij niet in staat was de rechtszaak bij te wonen. Hij werd meerdere keren met een honkbalknuppel geslagen, onder andere tegen zijn achterhoofd. Zijn advocate zei hierover: “Dat heeft hem over het randje geduwd. Hij is de regie over zijn leven kwijtgeraakt.”

“Je hebt acht mensen het vertrouwen in de mensheid afgenomen.”

Twee slachtoffers konden op tijd ontsnappen. “Ik had angst door mijn hele lichaam. Het was mijn geluk dat mijn portemonnee in de auto lag, waarna ik er vandoor kon gaan”, blikt hij terug. “Ik heb een minuut getwijfeld om 112 te bellen, omdat ik me zo schaamde voor wat er gebeurd was.”

De andere man wil de verdachten graag in hun ogen aankijken. “Wat een stelletje klootzakken zijn jullie”, spreekt hij luid en duidelijk. “Hoe verknipt moet je zijn op deze leeftijd.”

"Excuses zijn niets tegenover wat er is gebeurd, maar ik wil ze nogmaals aanbieden."

De houding van de verdachten verschilde enorm. Sem R. zei dat hij niets met de diefstallen te maken te heeft en dat hij zijn auto en telefoon had uitgeleend. Raymond D. bekent wel schuld. Hij heeft spijt en zegt dat het niet goed met hem ging en dat hij zich makkelijk om liet praten door zijn wietgebruik.

Hij bood ook zijn excuses aan aan de slachtoffers. "Ik heb het zelf veroorzaakt en dat vind ik heel erg", reageert hij op een van de slachtofferverklaringen. "Als meneer daar behoefte aan heeft, zou ik daarbij graag helpen."

"Feiten met een grote gevolgen op de slachtoffers, waar alleen einde aan is gekomen door ingrijpen van de politie."

Justitie eiste zeven jaar celstraf tegen Sem R. en zes jaar tegen Raymond D. Een jaar minder, vanwege zijn goede opstelling in de rechtszaak.

De meeste slachtoffers kregen het gepinde geld dat de twee stalen vergoed van de bank, maar justitie wil wel dat de jonge mannen dat terugbetalen. Zo'n 4800 euro per verdachte. Ook vindt hij dat ze samen ruim 29.000 euro aan schadevergoedingen moeten betalen. De uitspraak van de rechter volgt over twee weken.

