Tilburger misbruikt en mishandelt 7-jarig meisje en krijgt twee jaar cel

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 35-jarige Tilburger die in 2018 meerdere keren een 7-jarig meisje heeft misbruikt en mishandeld, moet twee jaar de cel in. Ook moet hij het meisje en haar ouders 12.000 euro betalen, zo heeft de rechter besloten. Verder moet de man zich bij een psychiater laten behandelen en mag hij geen contact zoeken met het meisje en haar ouders.

Malini Witlox Geschreven door

De Tilburger had eerder een relatie met de moeder van het meisje. In december 2018 vertelde het meisje aan haar moeder dat de man haar bij de keel had gegrepen. Toen de moeder doorvroeg, kwamen er meer details naar voren.

Ontkennen

Bij de eerdere inhoudelijke behandeling van de rechtszaak ontkende de man alles. Hij zou nooit alleen met het meisje geweest zijn en ze zou jaloers zijn op de relatie die hij met haar moeder had.

"Ik hoor haar gillen in haar slaap", vertelde de moeder over de nachtmerries die haar dochter nog heeft. De rechter heeft ook geen reden om aan het verhaal van het jonge slachtoffer te twijfelen.

DNA

"De verklaring is zo gedetailleerd en specifiek dat die betrouwbaar is. Ook is er DNA in een mengspoor van sperma en speeksel op een dekentje van het meisje gevonden", aldus de rechter.

Volgens het meisje kwam de man meerdere keren naar haar toe en moest ze hem met haar mond bevredigen. De verdachte zou ook zijn vinger in haar geslachtsdeel hebben gestopt en haar daar hebben gekust. Dit gebeurde volgens het meisje allemaal op haar slaapkamer.

De Tilburger is ook veroordeeld voor mishandeling. Volgens het kind had hij haar hoofd in de wc geduwd en toen doorgespoeld. Ook zou ze een keer in haar pyjama buiten op blote voeten door een badje met koud water moeten lopen. Ze mocht hierover niets tegen haar ouders zeggen, want dan dreigde de verdachte haar te doden. Er zijn foto's van blauwe plekken als bewijs.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.