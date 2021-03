Vrouw en man opgepakt na oproep teststraat in Eindhoven 'in de hens te steken'

Een 57-jarige vrouw uit Andel en een 37-jarige man uit Gilze zijn opgepakt nadat ze opriepen een GGD-teststraat in Eindhoven 'in de hens te steken'. De politie benadrukt dat het plaatsen en delen van opruiende berichten strafbaar is. De verdachten zaten zaterdag aan het begin van de middag nog vast voor verhoor.

'Sprookje'

Woensdagochtend ging een explosief af bij de coronateststraat van de GGD in Bovenkarspel in Noord-Holland. Eind januari werd in Urk tijdens rellen een teststraat van de GGD in brand gestoken en in Hilversum werd een week later bij een teststraat vuurwerk met brandbaar materiaal gevonden. Daarop kregen de teststraten in het Gooi 24 uur per dag beveiliging.