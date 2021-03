Kuifcaracara Pino na twee weken weer gevonden, baasje Arno dolgelukkig

Baasje Arno is eindelijk weer herenigd met zijn vogel Pino (foto: Rino Driessen). Pino en zijn baasje (foto: Arno Janssen). Kuifcaracara Pino (foto: Arno Janssen). Volgende Vorige vergroot 1/3 Baasje Arno is eindelijk weer herenigd met zijn vogel Pino (foto: Rino Driessen).

Kuifcaracara Pino is na een vermissing van twee weken weer terug bij zijn baasje. De zeldzame vogel ontsnapte uit de volière van Arno Jansen uit Loon op Zand. Zaterdagochtend werd Arno eindelijk uit zijn lijden verlost: Pino is gevonden in Bavel, zo'n 20 kilometer verderop.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Arno heeft thuis een grote verzameling aan bijzondere vogels. Maar de elf maanden oude kuifcaracara Pino is toch wel de meest bijzondere. Een slim dier, volgens zijn baasje. Zo slim zelfs dat hij zelf de volière open maakte en ontsnapte. Arno kon roepen en fluiten wat hij wilde, maar Pino kwam niet terug.

Na zijn vermissing werd het dier in heel Brabant gespot. ''Ik heb de afgelopen twee weken wel tien keer mijn tank leeg gereden’’, zegt hij. ‘'Ik ben meerdere keren uitgerukt naar plaatsen waar Pino was gezien, maar elke keer tevergeefs. Elke keer was er weer die hoop. Ik heb geen oog dicht gedaan de afgelopen weken.’’

Vaak was het Pino niet. Tot zaterdagochtend. Rino Driessen uit Bavel wilde zijn honden uitlaten toen hij een grote vogel zag zitten op zijn werf. Rino runt een opvanghuis voor jonge mannen met een verstandelijke beperking. In het oude huis met enorme tuin had Pino zich verscholen. ‘’Ik had bij Omroep Brabant al gezien dat de vogel vermist was’’, vertelt Rino. ‘’Ik herkende hem en heb meteen gebeld met een vriend. Die is allerlei vogelopvangcentra gaan bellen en kwam zo in contact met Arno.’’

''De hele rit zat ik trillend van de adrenaline en met tranen in mijn ogen achter het stuur.''

Het bezorgde baasje zat nietsvermoedend met zijn gezin te ontbijten toen hij gebeld werd. Hij wist meteen dat het dit keer goed zat. ‘’Rino stuurde ook een filmpje en aan de manier waarop de vogel zich bewoog wist ik: dit is hem! Binnen tien seconden zat ik in de auto en was ik op weg naar Bavel. De hele rit zat ik trillend van de adrenaline en met tranen in mijn ogen achter het stuur.’’

Die rit bleek niet voor niets. ‘’Pino leek even te twijfelen toen hij me weer zag’’, vertelt Arno. ''Je weet natuurlijk ook niet wat zo'n vogel in die weken allemaal heeft meegemaakt. Maar toen ik hem een keer riep, vloog hij direct naar me toe. Ik was zo ontzettend blij.’’

Toen de vogel vermist raakte, loofde Arno een beloning van vijfhonderd euro uit aan de vinder. Maar daar heeft Rino geen behoefte aan. ‘’Laat hem van dat geld iets leuks kopen voor zijn kinderen’’, zegt hij. ‘’Maar we hebben iets anders afgesproken. Arno komt binnenkort met zijn vogels langs op de opvang. Dat zullen de jongens geweldig vinden.’’

''Andere vogels hebben hem in het wild geprobeerd aan te vallen.''

De eigenwijze vogel is dus weer terug bij zijn baasje en de twee genieten volop van elkaar. ''De tranen stonden in mijn ogen toen we samen thuiskwamen'', zegt hij. ''En we hebben al heel veel geknuffeld.''

Twee weken in het wild was niet niks voor het dier. De kuifcaracara komt normaal gesproken alleen voor in Zuid-Amerika. Nederlandse vogels weten dus niet goed wat ze met het enorme beest aan moeten. ‘’Je ziet dat zijn veren niet zo glad zijn als het hoort. Kraaien en kauwen hebben hem van boven geprobeerd aan te vallen om zo zijn vleugels te beschadigen. Ook is hij flink wat afgevallen. Ik vind dat wel moeilijk om te zien, maar gelukkig is hij nu thuis.’’

Kijk in deze video hoe baasje Arno en zijn vrouw eerder op zoek gingen naar Pino:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.