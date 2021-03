Boer Tim ploegde gasleiding kapot, omwonenden moeten hun huis uit

Boer Tim Gabriels (25) is zich kapot geschrokken toen hij zaterdagochtend een gaslek veroorzaakte in Oosteind. Hij bleef met zijn ploeg achter een gasleiding haken. "Het gas spoot eruit en alle grond die erop lag schoot omhoog", vertelt de boer. Veertig huizen moesten worden ontruimd. De bewoners konden na twee uur weer terug naar huis.

Tim was zaterdagochtend het perceel aan de Hoogstraat aan het ploegen toen hij het idee kreeg dat er iets raars in de grond zat. "Ik dacht dat ik iets had gevoeld en zag de ploeg een beetje bewegen. Maar het komt wel vaker voor dat er een steentje in de grond zit." Tim ging dus gewoon door met zijn werk.