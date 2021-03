Run op babywinkels na opheffing van lockdown, 'Even nieuwe kinderwagen uitproberen'

Etienne en Angelique van Steenhoven komen voor een babybedje (foto: Tonnie Vossen) vergroot

De telefoon bij de babywinkel Babypark ontplofte deze week na de bekendmaking dat ze weer klanten mochten ontvangen. Heel beperkt weliswaar en onder strenge voorwaarden, maar in het grote filiaal is iedereen blij dat klanten weer naar binnen mogen. "Mensen willen toch even uitproberen hoe je zo'n nieuwe kinderwagen uitklapt."

Angelique en Etienne van Steenhoven verwachten eind juni hun eerste kindje. “Voor een bedje en een matrasje wil je echt wel goed advies krijgen”, zegt Angelique. “Dat is online ook wel te vinden, maar wij vonden het toch best ingewikkeld.”

Ze hebben een half uurtje om te winkelen. “Het was niet gemakkelijk om ertussen te komen. Een andere vestiging was al volgeboekt en hier hadden ze nog net een plekje vrij, dus dat hebben we meteen geboekt.” En dan is het een kwestie van prioriteiten stellen. “We zijn eerst gaan kijken bij de autostoeltjes. Daar hebben we snel een keuze kunnen maken dus nu hebben we nog tijd over voor een babybedje.”

Uitstellen

Angelique: "Ik was heel blij toen ik hoorde dat we hier weer terecht konden. Toen alle winkels nog dicht waren, voelde het alsof alles op pauze stond. Wij stelden het ook alsmaar uit om babyspullen te kopen. Maar intussen bleef ik maar groeien, dus je hebt eigenlijk niet heel veel tijd.”

Laura en Mark Pigmans komen voor een autostoeltje voor hun dochtertje Robin. Die is een jaar en groeit inmiddels uit haar huidige autozitje. “Natuurlijk ga je ook wel online zoeken, maar er is zoveel dat je al snel overweldigd wordt”, zegt Mark. “Zeker als het om veiligheid gaat, is het belangrijk dat je goeie adviezen krijgt. Het is dus heel fijn dat we hier nu terecht konden.” Ze waren er meteen bij om een afspraak te maken. “We hadden een maand geleden al gezegd: als we weer mogen gaan we voor een kinderstoeltje, dus die stond hoog op de kalender.”

Roodgloeiende telefoon

Jantine Akot is filiaalmanager van Babypark in Roosendaal. De winkel is onderdeel van een grotere landelijke keten, waar de centrale roodgloeiend stond nadat bekend werd dat klanten weer welkom waren. “Er waren op een bepaald moment negentig binnenkomende lijnen.“

“We kregen al wekenlang telefoontjes van klanten die vroegen of er niet iets te regelen was, maar dat kon toen echt nog niet. Dus dat het nu zo explosief is, komt niet helemaal onverwacht.”

Ze begrijpt heel goed waarom jonge en aanstaande ouders liever 'fysiek' komen winkelen. “Je kunt online heel veel ideetjes opdoen, maar voor de uitleg of bijvoorbeeld een proefritje met een kinderwagen moet je echt in de winkel zijn.”

