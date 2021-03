Herkomst achtergelaten kluis uit Helmond is duidelijk, alleen inhoud blijft mysterie

De gestolen kluis (foto: SQ Vision). vergroot

De gestolen kluis die is achtergelaten in Helmond komt uit de loods van ondernemer Bjorn van den Brug. De kluis werd donderdagavond door twee mannen achtergelaten midden op straat. Bjorn werd de volgende dag gebeld door een medewerker: ''Die kluis is van ons!''

Het mysterie van de kluis begon in de Helmondse Oranjelaan. Twee mannen liepen donderdagavond met een grote kluis op een steekkar rond. Onderweg viel de kluis met een klap van het wagentje. Buurbewoners schoten te hulp om hem weer op de kar te laden, maar tevergeefs, het ding was veel te zwaar. De mannen vertrokken volgens buurtbewoners om 'de kluis later weer op te halen'. Een paar uur later belde een man die zijn hond uitliet de politie.

Herkend

Verschillende media schreven over de vreemde kluis in Helmond. Een medewerker van horeca-ondernemer Bjorn van den Brug herkende de kluis in het nieuws en belde verschrikt zijn baas. ''Ik ben meteen naar het politiebureau gereden om te vertellen dat de kluis bij ons vandaan kwam.''

Oude eigenaar

De kluis komt dan wel uit de loods van Bjorn, hij is niet van hem. Het ding staat er al sinds hij het pand huurt. ''Ik gebruik de loods al sinds 2014. De vorige huurder was al overleden en alleen zijn zoons leven nog. Ik heb aan hen gevraagd wat er in de kluis zit, maar zij zeiden dat het niets belangrijks was. Voornamelijk papierwerk.''

De kluis is onmogelijk uit de loods te krijgen en Bjorn besluit het te laten voor wat het is. ''Er zit een codeslot op, maar de zoons hadden geen idee wat die was. Ik geloofde ook echt dat er niks van waarde in zat, anders hadden ze die kluis wel meegenomen.''

Opruimen

Binnenkort gaat Bjorn weer uit de loods en samen met zijn personeel was hij de boel aan het opruimen. ''We wilden ook af van dat ijzeren gevaarte en hebben hem met vier man richting de deur getild. We kregen hem alleen niet helemaal over de drempel. Daarom besloten we hem maar te laten staan en de volgende dag verder te kijken.''

Bjorn en zijn collega's lieten de kluis daarom net voor de loods achter. Ze gingen ervan uit dat niemand het ding mee zou nemen. ''Ook met het oog op de avondklok'', zegt Bjorn. ''We zouden de volgende dag verder gaan en precies in die nacht is hij gestolen. De Oranjelaan is ook maar vierhonderd meter bij de loods vandaan.''

Inhoud

Wat er dus in de kluis zit, is ook voor Bjorn niet helemaal duidelijk. Hij acht de kans groot dat het niets van waarde is, maar de inhoud gaat hij in ieder geval teruggeven aan de rechtmatige eigenaars.

Zie in deze video hoe de politie de kluis donderdagavond mee nam:

