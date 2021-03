Straatintimidatie moet meer zichtbaar worden met meldpunt in Breda

Wachten op privacy instellingen... Eline en Joey zijn blij met het meldpunt (foto: Collin Beijk) Volgende Vorige vergroot 1/2 Dit is waarom het meldpunt tegen straatintimidatie en discriminatie zo hard nodig is in Breda

Er komt een meldpunt tegen straatintimidatie in Breda. Tot nu toe is onduidelijk hoe groot het probleem is in de stad. De lancering van de website is bewust op Internationale Vrouwendag, want het zijn vooral vrouwen die slachtoffer worden van intimidatie, maar er geen melding van kunnen maken.

De gemeente Breda start samen met BO Diversity een meldpunt en campagne tegen straatintimidatie. Zo'n 73 procent van de vrouwen in Nederland geeft aan regelmatig last te ervaren op straat. Alleen zijn er verder weinig cijfers over dit onderwerp. Vandaar dat de website intimideermijniet.nl is opgezet.

Het melden van straatintimidatie was voorheen niet eens mogelijk in Breda. Deze nieuwe website moet daar verandering in brengen en dat is volgens Eline Kouwenberg van BO Diversity ook hard nodig. "Ik ken geen enkele vriendin die niet is geïntimideerd op straat, hiermee krijgt iedereen te maken."

Normaal gevonden

“Veel vrouwen en LHBT+ers ondergaan straatintimidatie en beschouwen het vaak als iets ‘wat nou eenmaal gebeurt’. Dit omdat er een gevoel van gevoel van onmacht heerst. Er ligt een taboe op het onderwerp, dat moet stoppen. Straatintimidatie is niet oké", legt BO Diversity directeur Lieke Kuijpers uit.

Joey kan niet hand in hand over straat met zijn vriend (foto: Collin Beijk) vergroot

Straatintimidatie is er in vele vormen: Het sissen en vervelend aankijken, lijken relatief onschuldig, maar kunnen al heel vervelend zijn. Het kan echter veel verder gaan zoals mensen in hun billen knijpen of zelfs in hun kruis en bedreigend over iemand heen buigen en mensen tegenhouden.

Het platform richt zich weliswaar op straatintimidatie, maar BO Diversity wijst erop dat er vaak een seksueel randje aan zit of dat het in het geval van de LHTB-gemeenschap om discriminatie en haat gaat. "Mensen die buiten de 'norm' vallen van wat normaal is, zijn sneller slachtoffer van straatintimidatie."

Handhaving

Het bestrijden ervan is alleen lastig. Bij de rechter kregen gemeenten in het verleden te horen dat het handhaven in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Ook schort het vaak aan keihard bewijs waarmee justitie aan de slag kan. "Vaak willen omstanders niet eens getuigen", zegt Eline.

Eline is helemaal klaar met de intimidatie (foto: Collin Beijk) vergroot

Ze vindt dat het meldpunt er al jaren geleden had moeten zijn. Ze is blij dat de gemeente Breda straatintimidatie nu wil aanpakken en inzichtelijk wil maken hoe groot het probleem nou echt is. "We weten nu totaal niet, hoe, waar en wanneer het gebeurt en dat willen we achterhalen met het meldpunt."

Melden

Het melden van straatintimidatie is heel eenvoudig volgens Lieke Kuijpers. Je gaat naar de website als slachtoffer of omstander en vult de veldjes in. "Je kan er vervolgens zelf voor kiezen of je dat wel of niet anoniem doet." Ze wil benadrukken dat hoewel de lancering op Internationale Vrouwendag is, iedereen moet en kan melden.

Uiteindelijk hopen BO Diversity en de gemeente Breda met alle meldingen een betere aanpak te kunnen ontwikkelen zegt Eline. "Je moet denken dat met al die data straks specifieker je boa's en agenten kan inzetten of misschien in bepaalde wijken voorlichting aan jonge jongens kan geven."

