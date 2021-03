Brommobiel rijdt de A67 op bij Eersel

Foto: Instagram Politie Eersel-De Kempen vergroot

Een oudere bestuurder is zaterdagmiddag met een brommobiel de A67 opgereden bij Eersel. Het voertuig reed in de richting van Eindhoven en is door de politie ter hoogte van tankstation Oeienbosch in Veldhoven van de snelweg gehaald.

Het kleine rode wagentje dat de A67 opreed, heeft een topsnelheid van 45 kilometer per uur en mag niet de snelweg op. De politie reed met spoed naar de A67 om de bestuurder zo snel mogelijk en veilig van de snelweg te halen.

De agenten hebben de bestuurder vervolgens een alternatieve route gegeven om de reis veilig te vervolgen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.