Bestuurder racet met 214 kilometer per uur over N261 en mag rijbewijs én auto inleveren

Een 26-jarige man uit Goirle heeft zaterdagavond zijn rijbewijs en auto moeten inleveren. Hij reed met 214 kilometer per uur over de N261 tussen Tilburg en Loon op Zand. Mei vorig jaar was de snelheidsduivel ook al enkele maanden zijn rijbewijs kwijt.

De bestuurder reed in de richting van Loon op Zand over de Midden-Brabantweg (N261) in een snelle Audi S3. Je mag daar 100 kilometer per uur, maar de man uit Goirle tikte de 214 aan.

Hij werd rond 20:00 uur langs de kant gezet op de Castellanie in Loon op Zand en mocht niet alleen zijn rijbewijs inleveren, maar ook zijn auto. Het was namelijk niet de eerste keer dat de man gepakt werd voor een forse snelheidsovertreding.

Mei vorig jaar pakte de politie hem ook al toen hij 59 kilometer per uur te hard over de A15 racete. Hij was toen zijn rijbewijs enkele maanden kwijt. De Officier van Justitie gaat nu bepalen wat er met het rijbewijs en de auto van bestuurder uit Goirle gaat gebeuren.

