Lichaam in kanaal is van vermiste vrouw, geen sprake van misdrijf

Lichaam in water Eindhoven is vermiste vrouw (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

Het lichaam dat zondagochtend in het water aan de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven is gevonden, is van een vrouw. Volgens de politie gaat het om een vermiste vrouw en is er geen sprake van een misdrijf. Voor de politie is het onderzoek afgerond.

Het lichaam werd zondagochtend rond halftien gevonden. Na de melding werden de hulpdiensten opgeroepen. Ook werd de kade afgezet voor onderzoek.

De politie doet verder geen mededelingen over de doodsoorzaak.

