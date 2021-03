Word maandagochtend Wakker met alleen maar vrouwen!

Radiopresentator Koen Wijn mag maandagochtend uitslapen. Zijn ochtendshow Wakker! wordt overgenomen door drie vrouwen. In het kader van Internationale Vrouwendag leek het zijn vaste metgezel Daisy Schalkens een goed idee om Christel de Laat te vragen mee te presenteren.

Daisy: “We maken er een ochtendje girlpower van! Met heel veel gezelligheid zoals je van ons gewend bent. Maar dan wel met drie vrouwen.” Christel vult aan: “Je krijgt gewoon de vaste ingrediënten van Wakker zoals het laatste nieuws en de beste muziek. Maar we hebben ook een paar leuke verrassingen. Geef ons een ochtendje en we gaan helemaal los!”

Wakker is vanaf morgenochtend zes uur te beluisteren. Tot tien uur is de zender van de dames. Daarna neemt Hubert Mol het weer over met Brabants Bont.