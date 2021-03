Avondklokrellen in Bureau Brabant: 3 arrestaties en politie verwacht meer

Een auto van ProRail brandde uit tijdens de rellen (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Na twee speciale uitzendingen van Bureau Brabant over de avondklokrellen in Eindhoven en Den Bosch hebben zich maar 3 van de 56 verdachten gemeld. De politie wil niet spreken van een tegenvallend resultaat, omdat er wel zo'n 70 tips binnenkwamen. "Een aantal daarvan is zeer bruikbaar, dus we verwachten meer mensen aan te kunnen houden."

In de extra uitzendingen werden deelnemers aan de avondklokrellen herkenbaar in beeld gebracht. De relschoppers werden opgeroepen om zich te melden, kijkers werd gevraagd of zij relschoppers herkenden.

Eindhoven

Vorige week woensdagavond liet de politie beelden zien van 38 relschoppers die zich op zondag 24 januari misdroegen in Eindhoven, tijdens ongeregeldheden die in de volksmond al snel de avondklokrellen gingen heten. Alleen al de dreiging van het uitzenden van herkenbare beelden, zorgde er nog voor het begin van de uitzending voor dat twee minderjarige jongens zichzelf kwamen melden. Eén tiener uit Nuenen en één uit Waalre hadden geen zin in een televisieoptreden in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Snel na de uitzending en de verspreiding van de beelden via social media, kwam daar nog een jongen van 17 uit de regio Eindhoven bij, exacte woonplaats onbekend. Sindsdien staat de teller stil.

Den Bosch

De politie maakt ook jacht op de mannen en vrouwen die op maandag 25 januari een spoor van vernielingen en plunderingen trokken door Den Bosch. 18 van hen kwamen zaterdag herkenbaar voorbij in een extra uitzending van Bureau Brabant. Geen van hen is opgepakt.

Wel laat de politie desgevraagd weten dat er 60 tips binnenkwamen over de relschoppers in Eindhoven en een kleine 10 over die in Den Bosch. Ook is er onder meer op social media nog steeds veel belangstelling voor de beelden, stelt een woordvoerder. De verwachting is daarom dat meer tips, en belangrijker nog, aanhoudingen zullen volgen.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zijn vorige week al tegen Omroep Brabant: "Wij gaan ervan uit dat een groot deel van de verdachten alsnog wordt aangehouden, zeker de mensen die duidelijk in beeld zijn gekomen."

Bekijk hieronder de beide uitzendingen van Bureau Brabant nog eens terug:

