Zwemlessen mogen weer: ‘De veiligheid van kinderen staat echt onder druk’

Kinderen mogen vanaf volgende week weer naar zwemles. Dat is maar goed ook, zeggen mensen in de branche. De wachtlijsten zijn lang geworden en met de zomer in zicht, zou de zwemveiligheid van kinderen in gevaar kunnen komen als kinderen niet snel gaan lessen.

Roel Driessen van Easy Swim noemt het nieuws dat de zwemlessen weer door mogen gaan, een verrassing. “Wel een heel fijne verrassing omdat we als branche hebben aangegeven dat de zwemveiligheid van kinderen echt onder druk staat. We zijn er heel blij mee.”

"We houden rekening met een kleine terugval."

De wachtlijsten voor zwemles zijn inmiddels flink opgelopen: “We zijn nu druk aan het plannen. Ook zorgen we dat kinderen weer even kunnen wennen en houden we rekening met een kleine terugval. Kinderen die al op het niveau zaten, willen we voor de zomervakantie hun diploma laten halen. De overtuiging is dat dat kan lukken, met misschien een enkele uitzondering van kinderen die een grote terugval hebben.”

Maar is er ook nog plek voor nieuwe kinderen vanaf 15 maart? “We kijken wat de mogelijkheden zijn, maar we willen niet aan de groepsgrootte komen omdat we de kwaliteit willen waarborgen. Het liefst willen we zoveel mogelijk nieuwe kinderen kunnen oproepen. Die hebben dan voor de zomer geen diploma maar hebben wel al kunnen wennen aan het water en weten al wat over waterveiligheid. Mochten ze ooit in het water vallen, dan weten ze hoe ze eruit kunnen komen.”

Bert Lavrijsen van Laco (met veertien zwemscholen in Brabant) is er helemaal klaar voor. “We zijn ontzettend blij. Dit is absolute noodzaak, zowel voor kinderen die zich willen inschrijven als kinderen die al op zwemles zaten. Zo hebben we toch nog een paar maanden zodat de kinderen veilig met vakantie kunnen gaan.”

"Het gaat er niet om dat ze zo snel mogelijk een papiertje hebben, maar dat het veilig is."

Half december werden alle zwemlessen stilgelegd. “We gaan kijken hoe we de situatie kunnen versnellen. We gaan mogelijk extra lessen inzetten, zelfs op zaterdag en zondag.”

Want zwemlessen zijn ontzettend belangrijk volgens Lavrijsen: “We gaan kijken of we meerdere beginnerslessen in kunnen zetten. Het eerste dat geleerd wordt is de veiligheid voor de kinderen zelf. Dat ze vrij kunnen bewegen en zichzelf in veiligheid kunnen brengen.

Zelfs voor kinderen die hun diploma wel voor december hebben gehaald, is er nog een risico. “We vragen ouders om te kijken of hun kinderen nog zwemvaardig zijn. We kijken of we extra lessen kunnen invoeren zodat ook zij geoefend naar de zomer toe gaan.”

“Ik denk dat elke ouder er verstandig aan doet om een kind een maand of anderhalve maand extra lessen te laten nemen en dan te zorgen dat er afgezwommen wordt. Het gaat er niet om dat ze zo snel mogelijk een papiertje hebben, maar dat ze goed kunnen zwemmen en dat het veilig is.”

