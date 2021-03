Agent rijdt scooter aan en verdient taakstraf, vindt justitie

Een agent uit Helmond heeft een taakstraf van 80 uur horen eisen omdat hij schuld zou hebben aan een ernstig verkeersongeval. Ook dreigt hij zijn rijbewijs voor zes maanden kwijt te raken. De officier van justitie heeft dit geëist bij de rechtbank in Den Bosch.

De agent reed in januari vorig jaar met zijn dienstwagen een scooterrijder aan. Dit gebeurde op de Kasteel-Traverse in Helmond. Het slachtoffer raakte gewond aan een been en moest naar een ziekenhuis worden gebracht.