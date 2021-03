Ouders blij dat zwemlessen weer mogen: 'Bang dat ze alles verleerd zijn'

Foto ter illustratie (Pexels). vergroot

Ouders zijn blij en opgelucht dat de zwemlessen voor kinderen volgende week weer hervat worden. Sommige kinderen hebben een flinke achterstand opgelopen en anderen zijn veel verleerd, blijkt uit reacties op sociale media.

Rebecca Seunis Geschreven door

Nicky’s zoon van zes jaar oud zou in maart 2020 al afzwemmen voor zijn A-diploma. “Toen gingen ze dicht. In de zomer alles op alles gezet omdat hij ver was teruggezakt. Toen heeft hij in oktober zijn A gehaald maar ik denk dat hij nu opnieuw zijn A-diploma moet gaan halen omdat hij in de tussentijd niet heeft kunnen zwemmen. Ik ben benieuwd waar hij nu is als hij weer mag beginnen”, schrijft hij.

Ashton zegt via instagram: “Mijn zoon wordt in mei acht en heeft nog geen enkel zwemdiploma. Deels vanwege zijn concentratieproblemen, maar ook omdat de lockdown kwam toen hij net met sprongen vooruitging.”

"Het wordt tijd want kinderen weten straks niet meer wat ze geleerd hebben!"

Gezina herkent dat: “Mijn kleinzoon was bezig met B, maar is gezakt omdat hij niet genoeg lessen heeft kunnen volgen vanwege corona. Zo jammer.” Elke schrijft: “Ik ben opgelucht. Mijn kind is anderhalf jaar geleden begonnen met zwemles dus we hadden eigenlijk gehoopt dat alle diploma’s nu wel binnen zouden zijn.”

Patty maakt zich zorgen dat kinderen alles verleerd zijn. “Het wordt tijd want kinderen weten straks niet eens meer wat ze geleerd hebben!”

"In dit waterrijke land is leren zwemmen heel belangrijk."

Ook Ilona is daar bang voor maar vindt het ‘super fijn’ dat de lessen bijna starten. “Zo belangrijk dat die kleintjes goed leren zwemmen. Door twee onderbrekingen ben ik wel bang dat mijn zoontje weer van vooraf aan kan beginnen. Zo jammer van een jaar contributie, maar zal blij zijn als hij weer in het water ligt!”

Linda vindt het goed dat zwemlessen weer mogen. “In dit waterrijke land vind ik het belangrijk dat ze leren zwemmen. M'n zoontje zal ook erg blij zijn als hij weer mag.” “Zwemmen is van levensbelang”, zegt Maaike.

Kim hoopt dat ze ook snel weer met haar baby kan gaan zwemmen. “Het is volgens mij hartstikke belangrijk dat onze kleine meneer van bijna acht maanden lekker vrij wordt in het water. Want ook dat loopt achterstand op, ook al leert hij nog niet zelf zwemmen.”

