Vrouw (72) rent na overval naar buiten om daders na te roepen: 'Hufters!'

Een 72-jarige vrouw is eind vorig jaar overvallen in haar huis aan de Djatistraat in Tilburg. De twee daders lieten haar achter in de kelder. Toen ze weg waren rende de vrouw naar buiten om ze na te roepen. "Ik riep: 'Hufters', maar toen waren ze al verdwenen." Ze is niet bang uitgevallen, maar doet sindsdien wel de deuren op slot, 's nachts maar ook overdag. Dat vertelt ze in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Op donderdagavond 17 december rond kwart over elf, werd de 72-jarige vrouw thuis overvallen door twee nog onbekende mannen. Ze stormden haar huis binnen, sloegen haar met een pistool en wierpen haar naar de vloer in de keuken. Ze doorzochten vervolgens het huis op zoek naar geld, maar dat werd niet gevonden.

De vrouw werd achtergelaten in de kelder. Het tweetal ontkwam met een portemonnee en een telefoon.

Signalement

De mannen zijn nog altijd niet gevonden. De politie heeft geen bewakingsbeelden, maar heeft wel twee signalementen.

Een van de daders is een jonge twintiger van ongeveer 1 meter 70 lang. Hij heeft een slank postuur met donker haar. Hij is donker getint en spreekt Nederlands met een Antilliaans accent. De andere dader is iets jonger en iets minder lang. Hij is een beetje gezet, heeft een rond gezicht en heeft geblondeerd kroeshaar. De politie vraagt mensen die de omschrijvingen van de twee mannen herkennen om contact op te nemen.

