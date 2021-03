Kijken maar niet kopen op de weekmarkt: stoffen en kleding nog steeds taboe

Wachten op privacy instellingen... Johan Magielse uit Roosendaal bij zijn marktkraam (foto: Erik Peeters) Ook Norbert van de Sanden uit Tilburg deed mee aan de protestactie (foto: Erik Peeters). Volgende Vorige vergroot 1/3 Protest op de weekmarkt in Roosendaal: marktkooplui willen weer onderbroeken en schoenen verkopen

Schoenen, ondergoed of gordijnstoffen. Klanten op de markt in Roosendaal konden er maandag alleen maar naar kijken want kopen was er niet bij. Marktkooplieden uit de non-foodsector hielden een stille protestactie waarbij ze hun kramen volledig hadden ingericht. Door de coronamaatregelen mag er alleen voedsel worden verkocht op de markt waardoor de non-foodondernemers al maanden zonder inkomsten zitten.

Norbert van de Sanden (54) uit Tilburg heeft zijn hele assortiment schoenen uitgestald. Passanten met volle tassen groenten en fruit van Norbert’s collega een paar meter verderop, vergapen zich aan de sneakers en naaldhakjes. “Nee, helaas ik mag ze niet verkopen”, legt hij uit terwijl hij wijst naar het rode afzetlint voor zijn kraam.

“Dit is toch belachelijk”, verzucht een vrouw die staat te kijken bij de ondergoed- en nachtmodekraam van Johan en Wieny Magielse. “Ik was zaterdag bij de supermarkt. Echt niet normaal zo druk dat het daar was en deze mensen mogen niks verkopen. Terwijl hier ruimte genoeg is.”

"Ik hoop dat het kabinet aan ons denkt."

Johan (58) mag wel de bestelling van klanten opnemen en de spullen later bij ze bezorgen: “Klanten snappen het ook niet. Uit onderzoek is aangetoond dat het buiten veel veiliger is. In de supermarkt kan alles en hier helemaal niks. We zijn een ondergeschoven kindje. Vandaar dat we het hier onder de aandacht willen brengen.”

In winkels mogen inmiddels twee klanten per tien minuten naar binnen. Voor de non-foodsector op de markt geldt deze uitzondering niet. “Ik hoop dat het kabinet aan ons denkt, maar ik vrees het ergste”, zegt Norbert. Komende donderdag houdt hij met zijn collega’s opnieuw een stil protest op de markt in Bergen op Zoom.

