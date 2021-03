Relschoppers Eindhoven te zien in extra internetuitzending Opsporing Verzocht

Een beeld vanuit het Student Hotel. vergroot

Opsporing Verzocht toont dinsdagavond in een speciale internetuitzending tientallen nieuwe verdachten van de avondklokrellen in januari. Er zijn in de livestream onder meer haarscherpe beelden te zien van mannen die vernielden en plunderden in de omgeving van het station in Eindhoven, kondigen de programmamakers aan. Daarnaast geeft de politie een kijkje achter de schermen van het grootschalige onderzoek.

De politie in Rotterdam ontving na de rellen duizenden filmpjes, die zes weken later nog steeds zorgvuldig door de politie worden bestudeerd. Daarbij krijgen de rechercheurs hulp van specialisten. "Zij kunnen urenlang zo geconcentreerd kijken naar kenmerken van verdachten zoals een speciale pet of jas, dat we daardoor bijvoorbeeld beelden hebben gevonden uit omliggende straten waar die ene verdachte net even niet zijn mondkapje op heeft", zegt teamleider Arie Biesheuvel.

Politiechef Willem Woelders geeft in de livestream uitleg over de strategie van de politie en de achtergronden van de ongeregeldheden en verdachten. Inmiddels blijkt dat ongeveer de helft van hen al eerder in contact is geweest met justitie.

Officier van justitie Janine Kramer vertelt over het vervolgen van de verdachten. De livestream is vanaf 20.30 uur te volgen via de website van Opsporing Verzocht en YouTube.

