Vrouw gewond bij steekpartij in Eindhoven

Een vrouw is maandagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij aan de Boschdijk in Eindhoven. Dat meldt de politie.

De steekpartij was maandagmiddag rond kwart over vier. "Veel is nog onduidelijk, wij doen onderzoek naar de precieze aanleiding", schrijft de politie.

Het is onduidelijk hoe het met de vrouw gaat. Volgens een ooggetuige is een traumahelikopter opgeroepen. Daarnaast zou het slachtoffer erg veel bloed verloren hebben.

De politie roept getuigen op om zich te melden. Ook wordt opgeroepen camerabeelden te delen. Via Burgernet is een bericht verspreid. De straat is in beide richtingen afgesloten.