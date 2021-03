Dit is wat je moet weten over de nieuwe coronaregels

Wachten op privacy instellingen... Archieffoto Volgende Vorige vergroot 1/2 Een samenvatting van de persconferentie

De cijfers zijn nog te hoog om snel te versoepelen. Alle coronamaatregelen worden daarom verlengd tot en met dinsdag 30 maart. Ook de avondklok blijft van kracht. Toch zijn er wel wat kleine aanpassingen gemaakt op de huidige regels. Een overzicht van de belangrijkste bekendmakingen tijdens de persconferentie maandagavond:

Aanpassing die direct ingaat:

Verpleeghuizen

Als bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd zijn, dan is er ruimte voor twee bezoekers per dag in plaats van één. Dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn.

De kleine versoepelingen vanaf 16 maart:

Grote winkels

Bij winkelen op afspraak geldt voor winkels dat er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn. Straks mogen grote winkels ook één klant per 25 vierkante meter ontvangen. Allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Maximaal mogen er 50 klanten tegelijk in de winkel zijn. Nog steeds geldt de regel dat mensen minimaal vier uur van tevoren een afspraak maken, en dat de winkel werkt met tijdvakken van minimaal tien minuten.

Zwemlessen

Zwemlessen en afzwemmen vanaf 16 maart weer mogelijk, maar wel onder strenge voorwaarden. Een belangrijke overweging is dat kinderen tijdens de aankomende zomer veilig moeten kunnen zwemmen. Wel gelden er bepaalde regels. Zo zijn de kleedkamers open, maar de douches niet. Ook blijven kinderen thuis bij klachten en moeten ouders buiten wachten.

Buiten sporten

Volwassenen mogen vanaf 16 maart weer met maximaal vier personen samen sporten. Mensen zijn gedurende de coronacrisis aanzienlijk minder gaan sporten, wat een negatieve invloed heeft op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Vanaf 3 maart mochten jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar al in teamverband buiten sporten.

Theorie-examens

Op locatie mogen weer theorielessen en –examens worden georganiseerd voor bijvoorbeeld auto of motorrijden. Dit geldt alleen voor mensen die dit nodig hebben voor het uitoefenen van bepaalde beroepen of voor bepaalde bedrijven.

Mogelijke versoepelingen vanaf 31 maart

Die kunnen alleen doorgaan als het aantal bezette intensive care-bedden stabiel blijft en het zogenaamde reproductiegetal rond de 1 blijft.

Terrassen

Horecaondernemers mogen dan de buitenterrassen openen, onder bepaalde voorwaarden. Zo is bijvoorbeeld registratie, een check-gesprek en placering verplicht. En er mogen maximaal vijftig mensen op een terras zitten.

Winkels

Er komt dan meer ruimte voor het verder opengaan van winkels.

Bezoek

Er mogen dan twee mensen, vanaf 13 jaar, per dag op bezoek komen.

Onderwijs

Onder voorwaarden wordt er meer mogelijk voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). Studenten mogen dan maximaal één dag per week fysiek onderwijs krijgen.

Andere punten die zijn genoemd:

Reizen

Nu geldt nog het dringende advies om in Nederland te blijven. Dat reisadvies geldt tot ten minste 15 april. Het kabinet komt op 23 maart met een nieuw reisadvies voor de maand mei. Mogelijk is er dan ook meer duidelijk over de zomervakantie.

App voor vaccinatiebewijs

Het kabinet werkt aan een app die mensen meer vrijheid moet geven. De app moet bewijzen dat mensen negatief getest of gevaccineerd zijn. Het is niet de bedoeling dat bij het uitlezen van de app die gegevens te zien zijn.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.