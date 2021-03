Ooievaar wandelde donderdag ook al 100 meter mee met Cees (71) en Thea (67)

Ineens landde-ie donderdagmiddag op amper een meter van Cees (71) en Thea Peeters (67) uit Schijf: een ooievaar. Die tot hun grote verbazing ook nog eens honderd meter met hen meeliep. "We hebben een leuke wandelaar ontmoet", vertelt Cees lachend na.

Cees keek verbluft naar de vogel. "Dat beest was zo tam, had een ring om. Toen we besloten door te wandelen, liep hij gewoon honderd meter met ons mee. Verderop stond een man te kijken en ook hij snapte er niks van. Eerst dachten we dat die misschien gewond was en niet meer kon vliegen. Maar ineens vloog-ie zó de lucht in."