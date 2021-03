NAC komt goed weg tegen Jong AZ

Kaj de Rooij maakt de 0-1 voor NAC(Foto: Orange Pictures). vergroot

NAC heeft voor de zesde keer op rij gewonnen. Maandagavond versloeg de Bredase ploeg Jong AZ met het nodige geluk, het werd 2-3. In de 70e minuut bracht een schot van linksback Maria dat van richting werd veranderd uiteindelijk de drie punten.

Ronald Strater Geschreven door

Vertrouwen

Een guur, koud windje en wat lichte motregen op een verdwaalde maandagavond op kunstgras in de Keuken Kampioen Divisie. In die omstandigheden speelde NAC op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer tegen het jonge broertje van de Alkmaarse ploeg. Stuk voor stuk zaken waar de Bredase ploeg zo snel mogelijk vanaf wil. En het vertrouwen dat dit ook lukt, het rotweer daargelaten, neemt per week toe bij spelers en supporters. NAC won namelijk de laatste vijf duels en is zelfs al elf keer op rij ongeslagen. Een resultaat dat er voor zorgt dat NAC weer volop mee doet in de strijd om de tweede plaats die recht geeft op directe promotie naar de eredivisie. Winst op Jong AZ was daarom noodzakelijk. Trainer Maurice Steijn had er in ieder geval vertouwen in, want hij begon weer met dezelfde basiself.

Kaj mooie goal

Dat vertrouwen leidde al snel tot twee kansen voor NAC, dat in die beginfase lekker combineerde en probeerde de wedstrijd meteen naar zich toe te trekken. Dat leek te lukken, maar na een kwartier spelen werd ook Jong AZ gevaarlijker en kreeg een enorme kans. Gelukkig voor NAC toonde Kaj de Rooij in de 20e minuut zijn kwaliteiten. De linksbuiten speelde zichzelf schitterend vrij in de zestien en scoorde koelbloedig, 0-1. Een opsteker voor NAC en voor De Rooij die beiden steeds beter in vorm komen.

Blunderende keeper zorgt voor 0-2

Dat geldt zeker ook voor Lex Immers, de maker van de tweede NAC-goal die na een half uur spelen viel. Een corner van Mounir El Allouchi, de koning van de assist, werd door Immers recht op doelman Sem Westerveld gekopt. Die leek die bal makkelijk te kunnen pakken, maar liet de bal toch door zijn handen en daarna benen glippen. Een blunder die de bezoekers uit Breda op een comfortabele 0-2 bracht.

NAC verprutst voorsprong in twee minuten

Maar niets was minder waar, want na de rust verprutste NAC binnen twee minuten de voorsprong. In de 50e en 52e minuut schoot Zakaria Aboukhlal raak. En daarbij ging NAC-verdediger Ramon Hendriks niet vrijuit. De huurling van Feyenoord deed sinds zijn komst naar NAC veel goed, maar maakte hier toch een paar grove fouten.

Lucky NAC

Dure fouten die NAC zomaar twee belangrijke punten had kunnen kosten in de strijd om die oh zo belangrijke tweede plaats. Het vertrouwen in een succesvolle afloop van de competitie leek ineens weer een stuk minder. Maar met het nodige geluk kwamem de bezoekers zo'n twintig minuten later dan toch weer op voorsprong. Een schot van linksback Maria veranderde van richting en plofte alsnog achter keeper Westeveld, 2-3. NAC trok hierdoor aan het langste eind en pakte de volle mep. Met de nodige moeite en geluk, dat dan weer wel. Maar de NAC-supporter zal er toch vertrouwen in moeten houden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.