Coronanieuws: 683 nieuwe besmettingen, 1,2 miljoen gevaccineerden

Ook deze dinsdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Afgelopen 24 uur zijn 45 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen.

Er werden 683 nieuwe besmettingen geteld in Brabant.

Het aantal coronabesmettingen is in een week tijd gelijk gebleven. Het reproductiegetal is weer terug onder de 1.

Herstel-NL pleit voor een snelle afschaffing van de lockdown.

De steun voor de avondklok is gekelderd.

17.00 - Aantal gevaccineerde Nederlanders stijgt naar 1,2 miljoen

Iets meer dan 200.000 Nederlanders zijn afgelopen week voor het eerst gevaccineerd tegen het coronavirus. Het aantal gevaccineerden steeg naar zo'n 1,2 miljoen. Van hen hebben bijna 412.000 ook al een tweede dosis gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus. Dat zijn er ruim 80.000 meer dan vorige week.

De grootste groep bestaat uit thuiswonende ouderen. Bijna een half miljoen mensen in deze groep hebben een eerste dosis gehad. Van hen hebben meer dan 13.000 ook de tweede prik al gehad. De GGD'en zijn een paar dagen geleden begonnen met het vaccineren van de groep 75- tot 79-jarigen.

De vaccinatiegraad is het grootst onder 85- tot 89-jarigen. Bijna driekwart van deze groep is ingeënt. Twee op de drie 90-plussers zijn gevaccineerd

Verder zijn ongeveer 300.000 medewerkers van verpleeghuizen, revalidatiecentra en de gehandicaptenzorg ingeënt, evenals bijna 230.000 bewoners van verpleeghuizen en cliënten van gehandicaptenzorg en ggz.

Nederland heeft tot nu toe bijna 2,36 miljoen vaccindoses gekregen, tegen 2,15 miljoen doses vorige week. In de afgelopen week zijn bijna 210.000 doses ontvangen. Het gaat alleen om Comirnaty, het vaccin dat door Pfizer en BioNTech is ontwikkeld. Nederland ontving afgelopen week geen vaccindoses van AstraZeneca en Moderna.

16.10 - Rechter beslist uiterlijk 19 maart over uitbetalen TVL-coronasteun

De rechter in Den Haag komt uiterlijk op 19 maart met een uitspraak in het kort geding dat is aangespannen door Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om een beloofde aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun zo snel mogelijk te laten uitbetalen. Volgens de brancheorganisatie is ook het tijdstip van het uitbetalen van die steun cruciaal voor ondernemingen om te overleven.

Veel eigenaren van restaurants en cafés hebben eind februari bericht gekregen van de overheid dat dit geld niet zoals verwacht eind februari zal worden betaald, maar "binnen zestien weken". De vertraging zou onder meer te maken hebben met "ingrijpende systeemwijzigingen". Het is de bedoeling dat de aanvulling op de TVL-steun van eind vorig jaar nu tegelijk wordt uitbetaald met het voorschot voor het eerste kwartaal.

15.30 - 683 besmettingen in Brabant, 4333 in Nederland

Het afgelopen etmaal zijn er 4333 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er meer vergeleken met een week geleden, toen er 3984 positieve tests werden geturfd. Ook ten opzichte van een maand geleden zijn er nu meer positieve testuitslagen op dagbasis. Vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is er wel sprake van een daling. In de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemiddeld 4566 besmettingen per etmaal. Maandag telde het instituut 3907 nieuwe positieve testuitslagen.

Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen vaak onder het weekgemiddelde, doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. In de loop van de week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit.

15.25 - Steun voor avondklok keldert na persconferentie

Het draagvlak voor de avondklok daalt na de laatste persconferentie van het kabinet. Twee weken geleden steunde 60 procent de verlenging daarvan, nu is dat 48 procent. Dat stelt het programma EenVandaag op basis van eigen onderzoek onder 21.000 leden van zijn Opiniepanel.

Het kabinet liet bij de invoering van de avondklok eind januari weten dat deze maatregel het eerste zou worden teruggetrokken als dat kon. Toch wordt het straatverbod na 21.00 uur nu voor de tweede keer verlengd. Die bijstelling is de belangrijkste reden voor het dalen van het draagvlak, aldus EenVandaag.

Ook het draagvlak voor het ontvangen voor maximaal één gast binnen daalt verder. Dit was al de minst gedragen maatregel, maar nu noemt de 63 procent de verlenging ervan "een slechte zaak". Dezelfde neerwaartse trend is te zien bij de maatregel om met maximaal één ander buiten samen te komen. Slechts een kwart staat daar nu achter.

15.10 - 'Ook tijdstip coronasteun is cruciaal voor horecaondernemers'

De nood bij de horecaondernemers is hoog en coronasteun zoals de TVL-regeling is van levensbelang. Ook het tijdstip van het uitbetalen van die steun is cruciaal om te overleven. Dat zei de advocaat van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tijdens de behandeling van een kort geding voor de rechtbank in Den Haag om een beloofde aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun zo snel mogelijk te laten uitbetalen.

Veel eigenaren van restaurants en cafés hebben eind februari bericht gekregen van de overheid dat dit geld niet zoals verwacht eind februari zal worden betaald, maar "binnen 16 weken". De vertraging zou te maken hebben met "ingrijpende systeemwijzigingen". In een openingspleidooi zei de advocaat van KHN niet te begrijpen waarom de systeemwijzigingen niet waren voorbereid. Volgens hem was daarvoor zeker twee maanden de tijd.

15.05 - Reproductiegetal terug onder de 1

Het aantal coronagevallen is afgelopen week vrijwel niet veranderd. In de laatste dagen zijn 31.959 positieve tests geregistreerd, zo goed als gelijk aan de week ervoor. Toen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 31.984 meldingen van nieuwe coronagevallen. Het aantal ziekenhuisopnames bleef ook gelijk (van 1191 naar 1145). Het aantal sterfgevallen daalde wel iets.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, kwam weer onder de 1 uit. Het staat nu op 0,98, tegen 1,14 een week geleden en 1,04 afgelopen vrijdag. De verspreidingssnelheid van de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten daalde fors.

14.50 - Brabanders bezorgd over culturele sector

Ruim de helft van de Brabanders maakt zich zorgen over de culturele sector. Dit is een van de sectoren die het hardst is getroffen door de coronacrisis, zo meldt het Kunstloc Brabant op basis van onderzoek van het PON/Telos en Pyrrhula Research. Vooral zelfstandigen in kunst en cultuur hebben direct steun nodig.

Ruim een kwart van de culturele instellingen en kunstenaars komt in de financiële problemen. Zes op de tien culturele instellingen en zeven op de tien kunstenaars verwachten in 2020 minder dan 70 procent van hun omzet te hebben behaald. Bijna tweederde van de Brabanders vindt het erg als initiatieven en gezelschappen door de coronacrisis failliet zouden gaan, en de helft van de Brabanders kan niet wachten tot ze weer fysieke culturele activiteiten kunnen ondernemen.

13.50 - Teststraat Brabanthallen dicht door brand Den Bosch

De coronatestlocatie van de GGD in de Brabanthallen in Den Bosch is dinsdagmiddag gesloten. Dat is vanwege rookoverlast door de brand bij een schrootverwerker in de stad. De deuren van de testplek staan open om auto's binnen te laten en daardoor is rook in de hal gekomen. "Omdat onze medewerkers last hadden kregen door de rookontwikkeling is besloten de locatie deze middag te sluiten", aldus GGD Hart voor Brabant.

Iedereen die dinsdag stond ingepland wordt gebeld om op een andere dag alsnog getest te worden.

12.50 - Geen toeschouwers bij Olympische Spelen 2021

Bij de Olympische Spelen en de Paralympische spelen van Tokio zijn komende zomer geen buitenlandse toeschouwers welkom. Dat heeft de Japanse regering volgens persbureau Kyodo besloten, omdat bij de bevolking van het land de vrees heerst dat buitenlandse bezoekers het aantal coronabesmettingen verder doen stijgen.

De regering en de organisatie van de Spelen zouden het besluit later deze maand formeel vastleggen, na overleg met het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

12.20 - Kabinet wil negatieve test ook verplichten voor reizen met auto

Het kabinet wil een negatieve testverklaring ook verplichten voor mensen die vanuit een zogenoemd hoogrisicogebied met de auto naar Nederland reizen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat dinsdag online is verschenen. Deze verplichting geldt nu nog niet voor automobilisten. Trein- of busreizigers moeten al wel een negatieve PCR-test bij zich hebben, die niet ouder dan 72 uur mag zijn. Mensen die per vliegtuig of boot reizen, moeten daarnaast ook een negatieve antigeen sneltest hebben van maximaal 24 uur oud. De vervoerder moet dit controleren.

12.10 - Kerk Sint-Michielsgestel even priklocatie

Ruim honderd mensen worden dinsdag gevaccineerd in, jawel, een kerk. Huisarts Silvio van Eunen uit Sint-Michielsgestel gaat vanaf twee uur aan de slag in de Michaëlkerk. “Een kerk is een ideale priklocatie. Je hebt voldoende gangen voor looproutes. Ook zijn er natuurlijk volop bankjes.” Dat laatste is handig omdat patiënten na hun prik altijd een kwartier moeten zitten.

Bij de huisartsenpraktijk zelf was de situatie minder ideaal. In het pand zitten ook andere zorgverleners zoals een tandarts, logopedist en psycholoog. Daarom is het makkelijker om een aparte ruimte te hebben, om het aantal bezoekers te controleren. Voor de gevaccineerden is hun prik ongetwijfeld nu extra bijzonder.

12.04 - Kermisgezinnen gaan de straat op

Aanstaande donderdag gaat de kermisbranche in onder meer Breda de straat op om aandacht te vragen voor hun situatie. hun agenda's zijn leeg, er is geen tournee en geen enkele zekerheid op ondernemer in 2021, aldus de kermisbranche. De ene na de andere kermis is afgezegd vanwege het coronavirus. Deze datum is gekozen omdat kermissen rond deze tijd normaal gesproken hun deuren openen. Om elf uur bieden de kermisgezinnen ook hun lege agenda's en portefeuilles aan bij burgemeesters en kermiswethouders.

11.55 - OMT: Toenemende drukte treinen is onwenselijk

De drukte in het openbaar vervoer neemt toe. Het Outbreak Management Team (OMT) maakt zich daar zorgen over. Vooral in de treinen zien de gezondheidsdeskundigen een probleem ontstaan. "De afstand tot de medereizigers kan lang niet altijd in acht worden genomen", signaleert het OMT. "Deze situatie is onwenselijk en contrasteert met de algemene boodschap om drukke plekken te vermijden."

Het OMT stelt in zijn laatste advies in het algemeen vast dat "de epidemiologische situatie nog steeds zeer zorgelijk" is en de prognoses "met onzekerheden omgeven". Grote versoepelingen zijn nog niet verantwoord, vinden de deskundigen.

11.12 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen lagen maandagochtend 310 coronapatiënten, zeven meer dan zondag. Dat maakte het ROAZ maandagochtend rond elf uur bekend. De voorbije 24 uur werden 45 nieuwe coronapatënten opgenomen in de ziekenhuizen in onze provincie. Dat is zeventien meer dan maandag. Er werden 36 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen. Vier werden er overgeplaatst en negen zijn er overleden.

11.04 - Crisis zorgt voor lagere uitgaven aan tv-reclames

De markt voor televisiereclame in Nederland is afgelopen jaar met negen procent gekrompen. Dat komt door de coronacrisis, die bedrijven voorzichtig maakt met het doen van uitgaven. Dit meldt marketingorganisatie Screenforce in haar jaarlijkse onderzoek. In het eerste half jaar ging het om een daling van bijna 23 procent. In de tweede helft stegen de uitgaven met 3,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vorig jaar werd in totaal 753 miljoen euro uitgegeven aan advertenties op tv.

08.32 - Coronapatiënten met hartfalen grotere kans op overlijden

Coronapatiënten met ernstig hartfalen hebben 43 procent meer kans om te overlijden dan andere coronapatiënten in het ziekenhuis. Coronapatiënten met andere hartaandoeningen, bijvoorbeeld mensen die eerder een hartinfarct hebben gehad, lijken minder risico te lopen. Dat melden onderzoekers dinsdag.

06.48 - Herstel-NL wil snel einde aan lockdown en samenleving weer open

Herstel-NL pleit met paginagrote advertenties in landelijke dagbladen voor meer bescherming van kwetsbaren. Ook pleit de groep voor meer vrijheid door de avondklok en de lockdown af te schaffen. "Dit plan biedt een tijdelijke en flexibele oplossing waarin iedereen het leven weer kan oppakken", zeggen de initiatiefnemers. Herstel-NL is een groep deskundigen en professionals die Nederland uit de lockdown wil loodsen.

Volgens de groep hebben de versoepelingen van de afgelopen tijd onvoldoende gebracht. Ze pleiten voor drie punten: veilige tijden en plaatsen voor ouderen in alle winkels, een bijzondere ziektewet voor kwetsbare mensen die niet thuis kunnen werken en een zo snel mogelijke opening van Nederland.

04.30 - Horecabranche voor rechter om uitbetaling aanvulling coronasteun

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) probeert dinsdag via de rechter af te dwingen dat een beloofde aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun zo snel mogelijk wordt uitbetaald. Volgens de brancheorganisatie dreigen veel ondernemers in betalingsproblemen te komen, omdat de overheid de uitkering ervan heeft uitgesteld.

Veel eigenaren van restaurants en cafés hebben recent een bericht gekregen van de overheid dat dit geld niet zoals verwacht eind februari zal worden betaald, maar "binnen 16 weken". De vertraging zou te maken hebben met "ingrijpende systeemwijzigingen".

03.43 - RIVM: aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

In de afgelopen zeven dagen zijn ongeveer evenveel positieve test geregistreerd als in de week ervoor. Dat blijkt uit de weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het exacte cijfer komt later vandaag.

Vorige week meldde het RIVM dat het 31.984 nieuwe gevallen had geregistreerd in de zeven dagen ervoor. Dat komt neer op gemiddeld 4569 meldingen per dag. In de zes dagen erna kwamen er 27.659 positieve tests bij, gemiddeld 4610 per dag. Daarmee kan het weekcijfer weer uitkomen op ongeveer 32.000.

03.30 - Corona drukt flinke stempel op jaarcijfers Basic Fit

De coronacrisis drukt flink haar stempel op de jaarcijfers van uitbater van sportscholen Basic-Fit. De onderneming komt dinsdag met jaarcijfers. Daaruit blijkt dat de uitbater vorig jaar meer dan 125 miljoen euro verlies heeft geleden. Dat komt door de gedwongen sluitingen tijdens de lockdowns. Topman René Moos noemt 2020 het zwaarste jaar in de geschiedenis van Basic-Fit en de fitnessbranche in brede zin.

03.05 - In de lockdown blowden bijna helft cannabisgebruikers meer

Mensen die over het algemeen al fanatiek blowden, staken in de lockdown nog meer joints op dan normaal. Dat komt vooral door verveling, maar ook door mentale stress. Het gaat om vier op de tien cannabisgebruikers. Dat meldt de Telegraaf op basis van cijfers van het Trimbos-instituut. Op jaarbasis gebruikt ongeveer een miljoen mensen wel eens cannabis.

01.15 - Twitter bestempelt tweet van Thierry Baudet als misleidend

Twitter heeft een tweet van FvD-lijsttrekker Thierry Baudet bestempeld als misleidend. Daardoor kan het bericht niet meer geliked of geretweet worden. Het gaat om een tweet waarin Baudet zegt dat hij zich absoluut niet laat vaccineren, "omdat de bijwerkingen heftig zijn" en "het lange termijn-effect op immuunsysteem volstrekt onbekend is". Verder noemt hij het risico van het virus "volstrekt verwaarloosbaar". Dit zou de eerste keer zijn dat Twitter ingrijpt bij een tweet van een Nederlandse politicus.

FvD reageerde hier vervolgens via het officiële Twitter-account op:

01.08 - Grote distributiecentra hebben beste tijd gehad

Grotere distributiecentra lijken na de coronacrisis hun beste tijd gehad te hebben, terwijl kleine distributiecentra in de buurt van steden juist aan terrein lijken te winnen. Dat voorspellen deskundigen van ABN AMRO. De bank denkt dat door de pandemie kleinere gebouwen steeds meer in trek zullen raken, ten koste van grotere locaties. Dat geldt voor zowel kantoren en winkels als logistieke industriële gebouwen.

01.05 - Bijna duizend horecazaken gestopt afgelopen jaar

In 2020 zijn in Nederland een stuk meer horecazaken gestopt dan het jaar daarvoor. Het gaat hier om zaken die door de eigenaar zelf zijn gestopt. Zo sloten 470 restaurants en 450 cafetaria's, lunchrooms, snackbars of ijssalons hun deuren definitief. Ook werden ruim 140.000 bedrijven opgeheven. Dat was ruim 20 procent meer dan in 2019. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij bedrijven met 10 tot 250 werknemers waren er 1100 opheffingen, een derde meer dan in 2019. Maar de toename van het aantal opheffingen was vooral bij zelfstandigen: bij bedrijven met 2 tot 10 werknemers stopten 14.700 met hun bedrijf.

