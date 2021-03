Veel overlast door rook Den Bosch: teststraat, cellencomplex en ROC's dicht

Het politiebureau aan de Vogelstraat in Den Bosch (archieffoto). vergroot

Alle acht locaties van het Koning Willem I College en het cellencomplex van het politiebureau aan de Vogelstraat in Den Bosch zijn dinsdag ontruimd. Ook is de coronatestraat van de GGD in de Brabanthallen gesloten. Dit vanwege de rook die opstijgt bij recyclingbedrijf Gerrits, waar dinsdagochtend een zeer grote brand uitbrak.

Alle drieduizend studenten zijn naar huis gestuurd en de verdachten in het cellencomplex zijn uit voorzorg overgebracht naar Eindhoven. De agenten die dinsdag op het politiebureau aan het werk zijn, hoeven het gebouw niet te verlaten. Hoeveel verdachten er zijn overgeplaatst, kon een politiewoordvoerder niet zeggen.

In eerste instantie werd de locatie van het Koning Willem I College aan de Vlijmenseweg ontruimd, omdat het vanwege de rook onverantwoord was het ventilatiesysteem aan te laten staan. Inmiddels zijn alle locaties ontruimd.

Teststraat Brabanthallen gesloten

De coronatestlocatie van de GGD in de Brabanthallen in Den Bosch is dinsdagmiddag gesloten vanwege rookoverlast door de brand . De deuren van de testplek staan open om auto's binnen te laten en daardoor is rook in de hal gekomen. "Omdat onze medewerkers last hadden kregen door de ook ontwikkeling is besloten de locatie deze middag te sluiten", aldus GGD Hart voor Brabant.

In een ander deel van de Brabanthallen worden mensen ook gevaccineerd tegen het coronavirus. Omdat daar volgens de GGD geen sprake is van rookoverlast, gaat het inenten wel door.

Niet ontruimd

De locatie van Avans Hogeschool aan de Onderwijsboulevard wordt niet ontruimd. De ramen en deuren worden gesloten gehouden. Er zijn volgens een woordvoerder maar weinig leerlingen op school voor de praktijklessen. De praktijklessen voor de middag waren al geschrapt.

Rook en stankoverlast

Ook uit de omgeving van Den Bosch komen meldingen van overlast. Zo hangt er in Schijndel en Wijbosch een brandlucht en is er sprake van een grijze lucht. De gemeente roept op ramen en deuren te sluiten. Ook in Beek en Donk, Deurne en Helmond is de brand te ruiken.

Brandend rubber

Bij Gerrits aan de Rietveldenkade in Den Bosch vloog dinsdagochtend een berg ijzer-, metaal- en rubberafval met een oppervlakte van zo'n honderd bij honderd meter in brand. Zeven uur later woedt de brand nog altijd. Het brandend rubber zorgt voor stankoverlast en veel rook in de omgeving.

